Μπάγερν-Βούρζμπουργκ 98-79: Καταιγιστική με Μάικ-Ομπστ
Το εκρηκτικό τρίτο 10λεπτο της Μπάγερν ήταν εκείνο που της έδωσε την ώθηση και κυριάρχησε (98-79) πλήρως της Βούρζμπουργκ για την 17η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με απολογισμό 16-1, ενώ την ίδια στιγμή η Βούρζμπουργκ έχει ρεκόρ 11-6.
Μετά το πρώτο ημίχρονο (37-36 στο 20’) που ήταν ισορροπημένο η Μπάγερν με τον Μάικ και τον Όμπστ πάτησε... γκάζι και με το εντυπωσιακό επιμέρους 28-15 στο τρίτο 10λεπτο πήρε μια διαφορά ασφαλείας (65-51 στο 30’) που τη διατήρησε φτάνοντας σε μια άνετη νίκη.
Η Μπάγερν θα προετοιμαστεί πλέον για την αναμέτρηση της Euroleague την επόμενη Πέμπτη (29/1, 21:05) με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για την 25η αγωνιστική.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-14, 37-36, 65-51, 98-79.
ΜΠΑΓΕΡΝ (Πέσιτς): Μάικ 20 (4/4 τριπ.), Όμπστ 16 (4/7 τριπ.), Τζέσαπ 14 (2/5 τριπ.), Λούτσιτς 14 (2/3 τριπ.), Γκιφάι 12 (2/5 τριπ.), Γκέιμπριελ 10 (6 ριμπ.), Ντιμιτρίεβιτς 5 (1/5 τριπ.), Χόλατζ 5 (1/2 τριπ.), Κράτζερ 2, Βόιγκτμαν.
ΒΟΥΡΖΜΠΟΥΡΓΚ (Φιλιπόφσκι): Ίβι 18 (3/6 τριπ.), Στοβ 13 (2/4 τριπ.), Μάιντζ 9 (1/5 τριπ.), Χέρζογκ 9 (3/4 τριπ.), Έντιτζιν 9, Καρ 8, Τόμπσον 4, Σκλαντανόφσκι 4, Μούενκατ 3, Πέτριτς 2, Σάφερ.
Vladimir Lucic macht das Ding und sichert sich den Bonusfreiwurf!— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) January 25, 2026
Alle Spiele der #easyCreditBBL live bei @dynsport.#FCBB #WeBallTogether ㅤ pic.twitter.com/CTFIkKzqOi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.