Η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε (98-79) της Βούρζμπουργκ για την 17η αγωνιστική του Γερμανικού πρωταθλήματος.

Το εκρηκτικό τρίτο 10λεπτο της Μπάγερν ήταν εκείνο που της έδωσε την ώθηση και κυριάρχησε (98-79) πλήρως της Βούρζμπουργκ για την 17η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με απολογισμό 16-1, ενώ την ίδια στιγμή η Βούρζμπουργκ έχει ρεκόρ 11-6.

Μετά το πρώτο ημίχρονο (37-36 στο 20’) που ήταν ισορροπημένο η Μπάγερν με τον Μάικ και τον Όμπστ πάτησε... γκάζι και με το εντυπωσιακό επιμέρους 28-15 στο τρίτο 10λεπτο πήρε μια διαφορά ασφαλείας (65-51 στο 30’) που τη διατήρησε φτάνοντας σε μια άνετη νίκη.

Η Μπάγερν θα προετοιμαστεί πλέον για την αναμέτρηση της Euroleague την επόμενη Πέμπτη (29/1, 21:05) με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για την 25η αγωνιστική.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-14, 37-36, 65-51, 98-79.

ΜΠΑΓΕΡΝ (Πέσιτς): Μάικ 20 (4/4 τριπ.), Όμπστ 16 (4/7 τριπ.), Τζέσαπ 14 (2/5 τριπ.), Λούτσιτς 14 (2/3 τριπ.), Γκιφάι 12 (2/5 τριπ.), Γκέιμπριελ 10 (6 ριμπ.), Ντιμιτρίεβιτς 5 (1/5 τριπ.), Χόλατζ 5 (1/2 τριπ.), Κράτζερ 2, Βόιγκτμαν.

ΒΟΥΡΖΜΠΟΥΡΓΚ (Φιλιπόφσκι): Ίβι 18 (3/6 τριπ.), Στοβ 13 (2/4 τριπ.), Μάιντζ 9 (1/5 τριπ.), Χέρζογκ 9 (3/4 τριπ.), Έντιτζιν 9, Καρ 8, Τόμπσον 4, Σκλαντανόφσκι 4, Μούενκατ 3, Πέτριτς 2, Σάφερ.

