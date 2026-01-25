Χάποελ Τελ Αβίβ - Χάποελ Μπερ Σεβά 112-108: Σώθηκε στην... παράταση!
Από του... χάρου τα δόντια γλίτωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη καθώς λίγο έλειψε να γνωρίσει την 2η ήττα στο πρωτάθλημα Ισραήλ.
Μάλιστα είχε βρεθεί στο -3 στο τελευταίο λεπτό της παράτασης ωστόσο κατάφερε να κάνει την ανατροπή, να εκμεταλλευτεί ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ στα 3'' πριν από το τέλος με το σκορ στο 109-108 και να φτάσει στην τελική επικράτηση.
Ο Αντόνιο Μπλάκνεϊ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά έχοντας 27 πόντους με 3/9 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές και 2 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Μότλεϊ με 23 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Ζινάτ (19π.) και Τιμορ (13π.)
Πολλές οι απουσίες για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Μίτσιτς, Οτούρου, Μπράιαντ, Γουεϊνράιτ.
Τα δεκάλεπτα: 23-29, 49-51, 76-71, 98-98 (κ.α.), 112-108 (παρ.)
