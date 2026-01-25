Το τρίποντο του Μπράιαν Ανγκόλα στα 3’’ πριν τη λήξη έδωσε τη νίκη (91-88) στη Βιλερμπάν επί της Λε Μαν εκτός έδρας για την 17η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Με τρίποντο του Μπράιαν Ανγκόλα στα 3’’ η Βιλερμπάν απέδρασε με το «διπλό» (91-88) από την έδρα της Λε Μαν, για την 17η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR την προσεχή Παρασκευή (30/1, 21:45) στην LDLC ARENA για την 25η αγωνιστική της Euroleague πήρε τη νίκη, καθώς στην τελευταία επίθεση οι γηπεδούχοι αστόχησαν σε τρίποντο με τον Τζόνι Μπερχανεμέσκελ!

Η Βιλερμπάν πλέον με ρεκόρ 12-5 βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Λε Μαν με το 10-7 είναι 7η στο πρωτάθλημα. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα μικρό προβάδισμα (22-25 στο 10’), αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με το επιμέρους 31-18 μπόρεσαν να ξεφύγουν στο σκορ με 10 πόντους (53-43 στο 20’).

Στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης είχαν τον έλεγχο με τους Χάντζινς, Ντιλέο και Μπερχανεμέσκελ, αλλά η Βιλερμπάν με τον γνώριμο του ελληνικού μπάσκετ από τη θητεία του στην ΑΕΚ Μπράιαν Ανγκόλα μπόρεσε και χαμογέλασε στο τέλος με το μεγάλο σουτ του άσου της Βιλερμπάν που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο. Το σουτ του Μπερχανεμέσκελ από τη γωνία υπό ασφυκτική πίεση δεν είχε καμία τύχη...

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-25, 53-43, 73-69, 88-91.

ΛΕ ΜΑΝ (Βιζάντε): Γκράσοφ 7, Γουίλιαμς 12 (3 ριμπ.), Χάντζινς 17 (2/4 τριπ.), Ντιλέο 14 (3/6 τριπ.), Τόμας 10, Μπερακού, Σιμόνοβιτς, Μπόγκες 4, Μπερχανεμέσκελ 12 (2/5 τριπ.), Ντουφέλ 12, Πέντα.

Βιλερμπαν (Πουπέ): Σελιάς 5 (1/2 τριπ.), Ατάμνα 5 (1/3 τριπ.), Αζινσά 13 (2/4 τριπ.), Γουότσον 18 (2/5 τριπ.), Βοτιέρ 3, Έμπουα 5, Χάρισον 2, Ανγκόλα 19 (2/3 τριπ.), Μάσα 4, Τζάκσον 6 (2/3 τριπ.), Ντιαγιέ 11 (1/2 τριπ.), Τραορέ.

