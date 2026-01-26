Το story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Ανδρέας Πετρόπουλος για το πρόβλημα στα φρένα του αυτοκινήτου του το απέσυρε λίγες ώρες αργότερα.

Την ανάρτηση όπου αναφέρονταν στο πρόβλημα με τα φρένα του αυτοκινήτου του απέσυρε λίγες ώρες αργότερα ο γκαρντ του Κολοσσού Ανδρέας Πετρόπουλος. Ο άσος της ομάδας της Ρόδου μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Καλλιθέας για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL προχώρησε στην δημοσίευση ενός story, όπου έγραφε πως «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους! Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου! Καραγκιόζηδες».

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Πετρόπουλος μίλησε και στο Gazzetta όπου υποστήριξε: «Όταν έφτασα στο γήπεδο το αυτοκίνητο μου δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα φρένα του όλα ήταν μια χαρά. Μετά το τέλος του αγώνα, έμεινα για αρκετή ώρα στο γήπεδο γιατί έκανα βάρη και αποχωρώντας δεν είχα φρένα». Και συμπλήρωσε: «Να χαλάσανε τα φρένα μου ξαφνικά το θεωρώ λίγο αδύνατο τι να πω. Και να σκεφτεί κανείς πως το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει και η κοπέλα μου... Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο».

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο κατέβασε το story που είχε βάλει στον προσωπικό του λογαριασμό...