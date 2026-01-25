Φαρίντ: «Θέλουμε να βρεθούμε στο Final Four και να το κερδίσουμε»

Ο Κένεθ Φαρίντ ξεκαθάρισε ότι ο μεγάλος στόχος είναι το Final Four της Euroleague και είναι κάτι για το οποίο έχουν ρίξει όλοι το βάρος.

Ο Αμερικανός σέντερ, μετά το τέλος του αγώνα με το Μαρούσι και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 92-81, μίλησε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο ερχόμενο Final Four της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Για το παιχνίδι με το Μαρούσι: «Όλοι όσοι παίζουν εδώ, βγαίνουν με ενθουσιασμό και θέλουν να μας κερδίσουν. Είχαμε δύσκολη εβδομάδα, δεν είχαμε φρέσκα πόδια. Εμείς βγήκαμε έξω, παίξαμε άμυνα και πήραμε τη νίκη».

Για την αλλαγή όλης της πεντάδας στο τρίλεπτο: «Βασικά άρχισαν να βάζουν σουτ και εμείς κάναμε λάθη, ο κόουτς ήταν εκνευρισμένος, μας είπε να συγκεντρωθούμε και εμείς να κανουμε τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε, συγκεντρωθήκαμε στην πορεία και στο τέλος κερδίσαμε».

Για τα πολλά παιχνίδια και τις απουσίες έχοντας το «πρέπει» της νίκης: «Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε επαγγελματίες για αυτό υπογράψαμε συμβόλαια. Δεν είμαστε παιδιά πια, παίζουμε για τα χρήματα και τα συμβόλαια. Είτε κάποιος λείπει, είτε κάποιος δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε το ρόστερ και τους παίκτες, που πρέπει να βγουν μπροστά. Έχουμε ρόστερ 17 παικτών και πρέπει να παίρνουμε τις ευκαιρίες ώστε να βγαίνουμε όλοι μπροστά και να παίζουμε. Και αυτό θα σου δώσει χρόνο συμμετοχής στο μέλλον, καθώς ο κόουτς θα σε εμπιστευτεί. Υπάρχουν οι ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να εκμεταλλεύομαστε. Είμαστε επαγγελματίες».

Για το μέλλον: «Είμαστε πάντα έτοιμοι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι με στόχο τις νίκες. Φέτος το Final Four διεξάγεται στην Αθήνα, εδώ στην έδρα μας και θέλουμε να είμαστε μέρος του, όπως φυσικά και να το κερδίσουμε. Πρέπει να κάνουμε το παραπάνω βήμα, να παίξουμε καλύτερα και το ξέρουμε. Βάζουμε πίεση στον εαυτό μας, δεν χρειάζεται να μας βάλει ο προπονητής μας και ο κόσμος».

Για σκαμπανεβάσματα της ομάδας: «Δεν μπορώ να πω τι φταίει, είναι στη φύση του μπάσκετ να έχεις τα πάνω και τα κάτω σου, είμαστε στα κάτω μας τώρα, τον τελευταίο μήνα. Ξεκινήσαμε την χρονιά με μία σκληρή ήττα την έδρα μας. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να το βρούμε».