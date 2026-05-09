Βαλένθια και Παναθηναϊκός θα παίξουν σε Game 5 για την πρόκριση στο Final Four, ωστόσο αν κερδίσουν οι «πράσινοι» στην Ισπανία θα καταφέρουν κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ!

Μετά τη νέα νίκη της Βαλένθια στο «Telekom Center Athens» επί του Παναθηναϊκού (86-89), η σειρά επιστρέφει στην Ισπανία για Game 5, με τους «πράσινους» να θέλουν ακόμα ένα break, προκειμένου να βρεθούν στο Final Four.

Μάλιστα η ομάδα του Έργκιν Άταμαν καλείται να καταφέρει κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε σειρά play-offs της EuroLeague. Συγκεκριμένα καμία ομάδα δεν έχει μπορέσει να κάνει τρία break σε σειρά play-offs και να πάρει την πρόκριση για το Final Four.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη σεζόν 2008-09 μέχρι και σήμερα που διεξάγονται σειρές play-offs, μόνο η Παρτίζαν ήταν κοντά στο να το πετύχει το 2023 κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ωστόσο η «βασίλισσα» έκανε τη δουλειά της και πήρε την πρόκριση στο Game 5, επικρατώντας της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 98-94, φτάνοντας ως την κορυφή εκείνη τη χρονιά.

Η σειρά των αγώνων μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και οι ομάδες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό την Τετάρτη (13/05, 22:00, LIVE από το Gazzetta) στη «Roig Arena», προκειμένου να πάρουν την πρόκριση στο Final Four.

Στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης έχουν περάσει μέχρι στιγμής, ο Ολυμπιακός που θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία περιμένει τον αντίπαλό της από το Βαλένθια - Παναθηναϊκός.

Ολυμπιακός-Μονακό 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 2-2

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 3-1