Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω προσωπικής δήλωσης θέλησε να αποσαφηνίσει τα πράγματα όσον αφορά τις φήμες περί ακαταλληλότητας του Telekom Center Athens λόγω τεχνικών ζητημάτων, θέτοντας εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στην έδρα των «πράσινων».

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» ξεκαθάρισε ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετάσχουν.

Παράλληλα, τόνισε πως η EuroLeague Basketball δεν έχει ακόμη απαντήσει στον Παναθηναϊκό σχετικά με το βίντεο που έχει αποστείλει με τις επίμαχες φάσεις από τη σειρά με τη Βαλένθια.

Η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Θεωρώ σημαντικό και αυτή τη φορά, όπως πάντα επιλέγω να κάνω, να ξεκαθαρίσω ορισμένα θέματα μια και καλή. Ακούω διάφορες φήμες περί ακαταλληλότητας του γηπέδου μας λόγω τεχνικών ζητημάτων. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμύρια ιδιωτικών κεφαλαίων (και όχι κρατικού χρήματος), για να συντηρηθεί, ανακαινισθεί και καταστεί πρότυπο μια εγκατάσταση 30 ετών.

Δεν γνωρίζω οι φήμες που κυκλοφορούν τί στόχο έχουν, αλλά εφιστώ την προσοχή όλων τις πονηρές αυτές μέρες, ώστε να μην αποπροσανατολιζόμαστε από το πιθανό τρολάρισμα κάποιων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων!

Ως προς την ουσία του αγωνιστικού της Ομάδας μας. Όπως όλοι γνωρίζουν, η ΚΑΕ νομίμως έστειλε πλήρες υλικό με τις κατ' αυτήν προβληματικές φάσεις των αγώνων με τη Βαλένθια στην Ευρωλίγκα και τους αρμοδίους αυτής. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση στο αίτημα του Παναθηναϊκού για διερεύνηση. Σε μια σειρά τόσο κρίσιμων αγώνων, η ανάγκη πλήρους διαφάνειας και εξάλειψης ερωτηματικών είναι βασική προτεραιότητα και θέλω να ελπίζω ότι άμεσα θα απαντηθούν όσα έχουν τεθεί.

Τέλος, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι παίκτες και το προπονητικό μας επιτελείο πρέπει να μείνουν απερίσπαστοι στην ολοκλήρωση του έργου τους. Οι άνθρωποι της Βαλένθια απόλαυσαν μια άριστη φιλοξενία στο Telecom Center και αυτό απαιτούμε να συμβεί και σε εμάς».