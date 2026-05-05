Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Μονακό, έκανε το 3-0 (82-105) και πέρασε στο FInal Four!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four! Η ομάδα του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στην Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε και είχε εύκολο έργο στο Πριγκιπάτο, με την ομάδα του Πειραιά να μην απειλείται ουσιαστικά και να παίρνει τη νίκη με άνεση.

Πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις.

Μονακό - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με την απαραίτητη συγκέντρωση το ματς. Η Μονακό μπήκε δυναμικά και πήρε το προβάδισμα, με το σκορ στο 2’ να είναι 7-0 και 10-3 λίγο μετά. Ο Τόμας Γουόκαπ με τα τρίποντά του έδινε λύσεις και ο Ολυμπιακός μπήκε στο πνεύμα του ματς, ενώ μετά το 15-11 στο 6’, ήρθε η ώρα για το γκάζι της ελληνικής ομάδας. Με ένα 0-9, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα (15-20, 8’),κλείνοντας εν τέλει το δεκάλεπτο με το υπέρ του 17-26.

Χωρίς να ιδρώνει η ομάδα του Πειραιά είχε πλέον τον έλεγχο, με την Μονακό να μην έχει ούτε την απαραίτητη συγκέντρωση, ούτε και την ενέργεια για να κάνει κάτι περισσότερο. Στο 14’ ο ΜακΚίσικ έκανε το 27-46, με το φράγμα του +20 να το σπα και πάλι ο Αμερικανός για το 31-52 στο 16’. Ένα ξέσπασμα του Τζέιμς βοήθησε την Μονακό από το να μην αφήσει την διαφορά να εκτοξευτεί περισσότερο, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 40-61.

Ο Ολυμπίακός έδειχνε πως δεν έχει ανάγκη να πατήσει γκάζι, αλλά κι έτσι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε κι άλλο την διαφορά, με τον Φουρνιέ να κάνει στο σκορ 51-78 (27'). Η Μονακό αντέδρασε όμως και μάζεψε κάπως την διαφορά, με το σκορ στο 30' να γίνεται 64-82.

Η Μονακό έκανε το σκορ 70-82 στο 31', οπμως η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν ένα γρήγορο 0-7 για το 70-89 (33'). Στη συνέχεια, όποτε η Μονακό προσπάθησε για κάτι, ο Φουρνιέ ήταν εκεί, με την ομάδα του Πειραιά να κρατά τον έλεγχο και να παίρνει τη νίκη (82-105), η οποία την στέλνει στο Final Four!

• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο…. Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος με 22 πόντους, 5 ασίστ και 6/10 τρίποντα διέλυσε την άμυνα της Μονακό.

• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ…. Γουόκαπ με 14 πόντους, Πίτερς με 18 και Βεζένκοβ - ΜακΚίσικ με 10 έκαστος.

• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νεμάνια Νέντοβις έμεινε στους 2 πόντους με 0/4 τρίποντα.

• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ.... Εξαιρετικός ο Στράζελ με 21 πόντους, αλλά χωρίς να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

AS Monaco Head coach: Manuchar Markoishvili Player Min PTS 2FG 3FG FT OREB DREB TREB AST STL TO BLK PF FD PIR +/- 0 E. Okobo 26:33 8 2/4 (50%) 1/5 (20%) 1/1 (100%) 1 2 3 6 1 1 0 4 3 10 1 4 J. Blossomgame * 29:39 19 5/6 (83.3%) 3/6 (50%) 0/0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 16 1 13 K. Hayes * 24:48 11 4/5 (80%) 0/0 3/5 (60%) 1 2 3 0 2 3 1 3 3 11 6 22 T. Tarpey * 17:57 2 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 2 2 4 0 1 0 0 0 0 2 -6 23 J. Begarin 23:10 3 1/1 (100%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 1 5 6 0 0 1 0 3 1 5 1 26 N. Nedovic 14:16 2 1/1 (100%) 0/4 (0%) 0/0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 -1 8 32 M. Strazel * 27:06 21 4/5 (80%) 2/6 (33.3%) 7/7 (100%) 0 1 1 2 3 4 0 1 8 23 0 55 M. James * 36:31 16 3/9 (33.3%) 2/4 (50%) 4/5 (80%) 1 5 6 3 0 3 0 2 3 16 16 TOTALS 200:00 82 21/32 (65.6%) 8/29 (27.6%) 16/20 (80.0%) 6 19 25 13 7 13 1 19 18 82 -