ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four! Η ομάδα του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στην Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε και είχε εύκολο έργο στο Πριγκιπάτο, με την ομάδα του Πειραιά να μην απειλείται ουσιαστικά και να παίρνει τη νίκη με άνεση.
Πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις.
Μονακό - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με την απαραίτητη συγκέντρωση το ματς. Η Μονακό μπήκε δυναμικά και πήρε το προβάδισμα, με το σκορ στο 2’ να είναι 7-0 και 10-3 λίγο μετά. Ο Τόμας Γουόκαπ με τα τρίποντά του έδινε λύσεις και ο Ολυμπιακός μπήκε στο πνεύμα του ματς, ενώ μετά το 15-11 στο 6’, ήρθε η ώρα για το γκάζι της ελληνικής ομάδας. Με ένα 0-9, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα (15-20, 8’),κλείνοντας εν τέλει το δεκάλεπτο με το υπέρ του 17-26.
Χωρίς να ιδρώνει η ομάδα του Πειραιά είχε πλέον τον έλεγχο, με την Μονακό να μην έχει ούτε την απαραίτητη συγκέντρωση, ούτε και την ενέργεια για να κάνει κάτι περισσότερο. Στο 14’ ο ΜακΚίσικ έκανε το 27-46, με το φράγμα του +20 να το σπα και πάλι ο Αμερικανός για το 31-52 στο 16’. Ένα ξέσπασμα του Τζέιμς βοήθησε την Μονακό από το να μην αφήσει την διαφορά να εκτοξευτεί περισσότερο, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 40-61.
Ο Ολυμπίακός έδειχνε πως δεν έχει ανάγκη να πατήσει γκάζι, αλλά κι έτσι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε κι άλλο την διαφορά, με τον Φουρνιέ να κάνει στο σκορ 51-78 (27'). Η Μονακό αντέδρασε όμως και μάζεψε κάπως την διαφορά, με το σκορ στο 30' να γίνεται 64-82.
Η Μονακό έκανε το σκορ 70-82 στο 31', οπμως η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν ένα γρήγορο 0-7 για το 70-89 (33'). Στη συνέχεια, όποτε η Μονακό προσπάθησε για κάτι, ο Φουρνιέ ήταν εκεί, με την ομάδα του Πειραιά να κρατά τον έλεγχο και να παίρνει τη νίκη (82-105), η οποία την στέλνει στο Final Four!
• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο…. Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος με 22 πόντους, 5 ασίστ και 6/10 τρίποντα διέλυσε την άμυνα της Μονακό.
• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ…. Γουόκαπ με 14 πόντους, Πίτερς με 18 και Βεζένκοβ - ΜακΚίσικ με 10 έκαστος.
• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νεμάνια Νέντοβις έμεινε στους 2 πόντους με 0/4 τρίποντα.
• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ.... Εξαιρετικός ο Στράζελ με 21 πόντους, αλλά χωρίς να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|OREB
|DREB
|TREB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|FD
|PIR
|+/-
|0 E. Okobo
|26:33
|8
|2/4 (50%)
|1/5 (20%)
|1/1 (100%)
|1
|2
|3
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|10
|1
|4 J. Blossomgame *
|29:39
|19
|5/6 (83.3%)
|3/6 (50%)
|0/0
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|16
|1
|13 K. Hayes *
|24:48
|11
|4/5 (80%)
|0/0
|3/5 (60%)
|1
|2
|3
|0
|2
|3
|1
|3
|3
|11
|6
|22 T. Tarpey *
|17:57
|2
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|-6
|23 J. Begarin
|23:10
|3
|1/1 (100%)
|0/3 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|5
|6
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|5
|1
|26 N. Nedovic
|14:16
|2
|1/1 (100%)
|0/4 (0%)
|0/0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|0
|-1
|8
|32 M. Strazel *
|27:06
|21
|4/5 (80%)
|2/6 (33.3%)
|7/7 (100%)
|0
|1
|1
|2
|3
|4
|0
|1
|8
|23
|0
|55 M. James *
|36:31
|16
|3/9 (33.3%)
|2/4 (50%)
|4/5 (80%)
|1
|5
|6
|3
|0
|3
|0
|2
|3
|16
|16
|TOTALS
|200:00
|82
|21/32 (65.6%)
|8/29 (27.6%)
|16/20 (80.0%)
|6
|19
|25
|13
|7
|13
|1
|19
|18
|82
|-
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|OREB
|DREB
|TREB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|FD
|PIR
|+/-
|0 T. Walkup *
|23:41
|14
|0/1 (0%)
|4/5 (80%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|5
|1
|1
|0
|2
|3
|20
|-
|11 M. Morris
|00:08
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|14 S. Vezenkov *
|23:13
|10
|4/8 (50%)
|0/5 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|5
|6
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|10
|-
|16 K. Papanikolaou *
|19:19
|6
|0/0
|2/3 (66.7%)
|0/0
|1
|2
|3
|4
|2
|1
|0
|3
|1
|14
|21
|22 T. Dorsey *
|14:40
|7
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50%)
|0/0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|0
|11
|1
|25 A. Peters
|16:47
|18
|4/6 (66.7%)
|2/2 (100%)
|4/5 (80%)
|1
|5
|6
|0
|0
|1
|0
|3
|4
|21
|11
|33 N. Milutinov *
|18:18
|6
|3/4 (75%)
|0/0
|0/0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|11
|8
|34 C. Joseph
|19:10
|5
|1/2 (50%)
|1/3 (33.3%)
|0/0
|0
|3
|3
|5
|1
|2
|0
|3
|2
|8
|10
|45 D. Hall
|17:21
|4
|2/2 (100%)
|0/0
|0/1 (0%)
|1
|4
|5
|2
|0
|0
|1
|2
|1
|10
|12
|77 S. McKissic
|17:42
|10
|1/2 (50%)
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|12
|6
|88 T. Jones
|04:21
|3
|1/2 (50%)
|0/0
|1/1 (100%)
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|23
|94 E. Fournier
|25:20
|22
|1/2 (50%)
|6/10 (60%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|5
|1
|3
|0
|2
|3
|23
|3
|TOTALS
|200:00
|105
|19/32 (59.4%)
|18/33 (54.5%)
|13/15 (86.7%)
|9
|28
|37
|29
|8
|11
|2
|19
|19
|139
|-
