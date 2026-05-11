Οι σημαντικές πληροφορίες της EuroLeague για τα εισιτήρια του Final Four: η ταυτοποίηση και η τελική κατανομή θέσεων

Το Final Four της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών (22-24/5) και η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση με σημαντικές πληροφορίες για όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης στο Telekom Center Athens.

Η EuroLeague Basketball εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε τους φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο σχετικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης και την τελική κατανομή των θέσεων στο Telekom Center Athens.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball

«Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι την έναρξη του Final Four της EuroLeague, όλοι οι φίλαθλοι που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα πρέπει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική διαδικασία ταυτοποίησης που απαιτείται για την είσοδό τους στις 22 και 24 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να δηλώσουν τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία για να μπορέσουν να εισέλθουν στο Telekom Center Athens.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της EuroLeague για την καλύτερη δυνατή εμπειρία φιλάθλων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη δήλωση της προτιμώμενης ομάδας, θα πραγματοποιηθεί η τελική κατανομή θέσεων, ώστε να διασφαλιστεί ισότιμη παρουσία φιλάθλων όλων των ομάδων σε κάθε τμήμα του γηπέδου.

Από τις 11 Μαΐου, όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια θα πρέπει να συνδεθούν μέσω του λογαριασμού EuroLeague ID και να συμπληρώσουν τη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία και την επιλογή ομάδας.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17 Μαΐου στις 23:59 (CEST), ενώ αυτή θα είναι και η τελευταία ευκαιρία τροποποίησης των στοιχείων του κατόχου. Τα ονομαστικά εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για λήψη από τις 20 Μαΐου στις 10:00 (CEST).

Οι κάτοχοι VIP εισιτηρίων θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 19 Μαΐου στις 23:59 (CEST), ενώ τα VIP εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς λήψη από τις 20 Μαΐου.

Μετά τις προθεσμίες αυτές δεν θα επιτρέπονται αλλαγές στα στοιχεία των κατόχων.

Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη:

έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου και

επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης που να αντιστοιχεί στα δηλωθέντα στοιχεία.

Φίλαθλοι με εισιτήριο που δεν αντιστοιχεί στο άτομο που προσέρχεται δεν θα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία».

