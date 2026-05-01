Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε την Βαλένθια σε χρόνο μηδέν και χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 107-105 στην παράταση και ύστερα από ένα συγκλονιστικό ματς για το δεύτερο break το οποίο τον φέρνει μια ανάσα από το Final Four.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Τι ματσάρα ήταν αυτή! Τι νίκη! Ο Παναθηναϊκός έδειξε πόσο βαριά είναι η φανέλα του και με δεύτερο break στην Ισπανία είναι έτοιμος να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος με τρομερό buzzer beater υπέγραψε το δεύτερο μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού και τη νίκη μέσα στην Βαλένθια.

Το φινάλε ήταν «δραματικό» με τους «πράσινους» να έχουν την τελευταία κατοχή με 5.8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η μπάλα πήγε στον Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος με ένα τεράστιο σουτ, διαμόρφωσε το 2-0.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα πήγαν να… ξυπνήσουν μνήμες από το παιχνίδι της regular season, όταν και η Βαλένθια είχε γίνει το αφεντικό του αγώνα με τρελό ρυθμό στο παιχνίδι της. Συγκεκριμένα προηγήθηκε με 11-4 χάρη σε τρία σερί τρίποντα, τα οποία και είχαν ξεσηκώσει την «Roig Arena». Όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, ειδικά μετά την είσοδο του Τι Τζέι Σορτς στο παιχνίδι.

Μπαίνοντας στην επιθετική εξίσωση οι Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» άρχισαν να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και να φτάνουν και στο +4 (18-22) έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους 7-18 λίγο πριν από το δεκάλεπτο (23-24). Ένα διάστημα όπου η ελληνική ομάδα (Όσμαν 7π., Χέιζ-Ντέιβις 6π.) είχε 6/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 9/9 βολές, 8-0 ριμπάουντ και 3 ασίστ για 4 λάθη. Και τον Ναν στα 2 φάουλ. Την ίδια ώρα η Βαλένθια είχε ήδη μετρήσει 4/6 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 3/6 βολές, 6-2 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες για 2 λάθη.

Με καλούς οιωνούς ξεκίνησε και η 2η περίοδος καθώς τα τρίποντα του Χέιζ-Ντέιβις (12π.) έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +6 (28-34 στο 12’). Όμως σε αντίθεση με το Game 1 αντιμετώπισε πολλά αμυντικά προβλήματα. Η Βαλένθια αντέδρασε και μάλιστα αντέδρασε άμεσα πραγματοποιώντας 8-2 επιμέρους σκορ για την ισοφάρισε σε 36-36 ενώ στη συνέχεια το επιμέρους έφτασε και στο 18-7 με αποτέλεσμα να πάρει το μομέντουμ και να προηγηθεί με 46-41 στο 17’.

Αν και το «μομέντουμ» έδειχνε «Βαλένθια» στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «απαντήσει» και πάλι με τον Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο μισό του αγώνα έχοντας στο σύνολο 16 πόντους με 2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 3/3 βολές. Αποτέλεσμα; Οι «πράσινοι» να τρέξουν ένα δικό τους 6-0 και στη συνέχεια 8-2 για το προβάδισμα με 48-49.

Στο ημίχρονο είχαν εξαιρετικά ποσοστά με 13/20 δίποντα, 4/10 τρίποντα και 11/11 βολές, όπως επίσης 12-1 ριμπάουντ, 8 ασίστ (σ.σ. οι 5 από τον Σορτς), 5 κλεψίματα και 4 λάθη. Αντίστοιχα, η Βαλένθια είχε ως αφανή ήρωα τον Ντε Λαρέα (10π., 2/4τρ., 4/5β., 2ρ., 1ασ.), ο Μοντέρο οδηγούσε στο σκοράρισμα (11π., 1/1διπ., 3/5τρ.) ενώ η ισπανική ομάδα είχε 9/13 δίποντα, 8/21 τρίποντα, 6/13 βολές. 12-5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 λάθη.

H εικόνα του αγώνα ήταν τελείως διαφορετική μετά την έναρξη του 2ου ημιχρόνου. Ειδικά από τη στιγμή που το σχήμα με τα τρία γκαρντ (Γκραντ, Ναν, Σορτς) δεν «βγήκε» στον Άταμαν με αποτέλεσμα να περάσει στο παρκέ τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος και εξελίχθηκε σε σημαντικό παράγοντα του αγώνα με τα εύστοχα σουτ του. Το 55-51 της Βαλένθια έγινε 60-62 υπέρ του Παναθηναϊκού αλλά όπως και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η Βαλένθια έβρισε τρόπο να απαντάει άμεσα στους «πράσινους». Κάτι που (ξανα)έκανε για το 69-62 με δικό της 9-0 στο 28’. Όμως ήταν το παιχνίδι των άμεσων αντιδράσεων και ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με επιμέρους 12-2 για το προσπέρασμα με 71-74 χάρη σε τρίποντο του Χουάντσο στην εκπνοή της 3ης περιόδου.

Το πράσινο επιμέρους αυξήθηκε στο 18-2 με την ελληνική ομάδα να φτάνει και στο +9 (71-80) στο 32'! Και πάλι. Η Βαλένθια δεν τα παράτησε και έβρισκε λύσεις και μάλιστα με άμεσες εκτελέσεις, ψαλιδίζοντας την διαφορά. Ο Κέντρικ Ναν είχε πάρει την σκυτάλη στο σκοράρισμα και κρατούσε το πράσινο προβάδισμα (86-92 στο 36'). Ένα τρίποντο του Μοντέρο έφερε την Βαλένθια σε απόσταση μίας κατοχής (89-92 στο 37'), βάζοντας και την Roig Arena στο παιχνίδι. Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός να μείνει άσφαιρος για ενάμιση λεπτό και να δεχθεί σερί 9-0 για το 95-92 στο 1:27 για το τέλος.

Ένα μεγάλο τρίποντο του Όσμαν ισοφάρισε σε 95-95 και ακολούθησε καλη άμυνα από τους πράσινους. Όμως στην τελευταία επίθεση των πρασίνων ο Κέντρικ Ναν αστόχησε στο σουτ της νίκης και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην πεντάλεπτη παράταση. Εκεί όπου οι άστοχες επιθέσεις αλλά και οι λανθασμένες επιλογές είχαν κυριαρχήσει. Το ματς ήταν για γερά νεύρα με την μία ομάδα να απαντάει στην άλλη. Αν και η Βαλένθια βρέθηκε στο +3 ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις με τον τρομερό Χέιζ-Ντέιβις

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95 (κ.α.), 105-107 (παρ.)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-2

Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107 Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)

Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15) Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί) Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

Valencia Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pedro Martinez MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Badio * 30:01 15 6/11 54.5% 4/5 80% 2/6 33.3% 1/1 100% 1 4 5 6 2 0 0 0 +13 23 1 Taylor 31:01 12 5/10 50% 4/7 57.1% 1/3 33.3% 1/2 50% 3 4 7 3 1 1 0 0 -2 15 2 Puerto * 12:23 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 -1 3 Reuvers 22:14 9 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 0 3 3 0 4 2 0 2 -17 7 4 Pradilla 07:27 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 -1 7 5 De Larrea 20:34 18 5/8 62.5% 1/1 100% 4/7 57.1% 4/5 80% 0 2 2 4 2 1 1 0 +6 23 7 Key 28:11 11 4/10 40% 3/7 42.9% 1/3 33.3% 2/2 100% 1 2 3 2 4 2 3 2 -11 7 8 Montero * 29:06 21 7/11 63.6% 3/3 100% 4/8 50% 3/6 50% 0 2 2 6 1 1 1 0 -8 25 10 Moore 03:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 12 Sako * 15:40 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/4 0% 3 3 6 1 3 1 0 1 +14 2 13 Thompson 10:00 3 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 1 0 1 2 0 1 0 0 -4 5 24 Costello * 15:08 9 4/7 57.1% 3/3 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 2 3 1 2 0 +11 8 TOTAL 225:00 105 38/71 53.5% 22/33 66.7% 16/38 42.1% 13/23 56.5% 10 25 35 27 21 11 7 3 -10 123