Παναθηναϊκός: Μόνο ο Σλούκας εκτός προπόνησης
Με μοναδική απουσία του Κώστα Σλούκα πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR τη Δευτέρα (11/5) στο Telekom Center Athens, έχοντας το βλέμμα στο Game 5 των playoffs της Euroleague με την Βαλένθια στη Roig Arena.
Οι «πράσινοι» έχουν επικεντρωθεί απολύτως στη «μάχη» με την ισπανική ομάδα στον «τελικό» που οδηγεί στο Final Four και είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πετύχουν τον στόχο τους.
Στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (11/5) δεν συμμετείχε μόνο ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Σλούκας, ο οποίος ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα.
Την Τρίτη (12/5) το πρωί θα γίνει άλλη μια προπόνηση στην Αθήνα και κατόπιν η ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR θα αναχωρήσει για τη Βαλένθια.
