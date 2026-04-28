Το 1-0 στη σειρά των playoffs με την Ζάλγκιρις έκανε η Φενέρμπαχτσε κερδίζοντας με 89-78 στην Ulker Sports Hall.

Με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και τον Ουέιντ Μπάλντγουιν να πραγματοποιούν καταπληκτική εμφάνιση η Φενέρμπαχτσε επικράτησε (89-78) της Ζάλγκιρις και έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs, ανανεώνοντας το ραντεβού στο ίδιο γήπεδο για το βράδυ της Πέμπτης (30/4).

Ο Μπιμπέροβιτς είχε 26 πόντους, ενώ ο Μπάλντγουιν τελείωσε με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από τους Λιθουανούς ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος είχε 24 πόντους και 6 α΄σιστ, ενώ ο Μόουζες Ράιτ είχε 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.



Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Ζάλγκιρις μπήκε πολύ αποφασιστικά (7-12 στο 4.30’’) με τους Σιλβέιν Φρανσίσκο και Μόουζες Ράιτ να δίνουν λύσεις. Η Φενέρμπαχτσε αρχικά αιφνιδιάστηκε, αλλά σταδιακά ανεβάζοντας την πίεση στην μπάλα και με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να παίρνει μπρος στην επίθεση μπόρεσε να προσπεράσει (22-20 στο 10’).

Ωστόσο, εκεί που όλα φάνηκε να κρίνονται ήταν στη δεύτερη περίοδο, όταν οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «έπνιξαν» με την άμυνα τους τον αντίπαλο και με το επιμέρους 25-9 μπόρεσαν να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας ένα προβάδισμα 18 πόντων (47-29 στο 20’).

Σ’ αυτό το διάστημα ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχε 17 πόντους με 5/5 τρίποντα και ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά με άξιους συμπαραστάτες τους Χόρτον Τάκερ (11 πόντους), και Ουέιντ Μπάλντουιν (9 πόντους). Η Φενέρμπαχτσε είχε στο πρώτο 20λεπτο 7/10 τρίποντα. Την ίδια ώρα η Ζάλγκιρις έχει μόλις 1/10 τρίποντα και 6 ασίστ για 8 λάθη και κανέναν παίκτη με διψήφιο αριθμό πόντων.

Στο τρίτο 10λεπτο προσπάθησε και με καλύτερη άμυνα και την άνοδο των Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Μόουζες Ράιτ η Ζάλγκιρις μείωσε στους 8 πόντους (65-57 στο 30’). Στην τελευταία περίοδο, παρά την προσπάθεια των Λιθουανών οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις και με τους Χόρτον Τάκερ και Νικολό Μέλι και «κλείδωσαν» τη νίκη.