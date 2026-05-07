Η Ρεάλ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο Game 3 και με τη νίκη της στο Μπότεβγκραντ επί της Χάποελ με 81-87 έκανε το 3-1 και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας.

Κάνοντας... διάλειμμα μίας σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης κλειδώνοντας την πρόκριση στο Final Fοur της Αθήνας!

Αυτό θα είναι το 14ο Final Four στην ιστορία των Μαδριλένων οι οποίοι έλεγξαν απόλυτα το Game 4 κόντρα στη Χάποελ στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας και με τη νίκη τους με 81-87 επέστρεψαν στην τελική φάση.

Xάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Άκρως εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την Χάποελ καθώς μετά το πρώτο προβάδισμα της Ρεάλ (0-2) πραγματοποίησε σερί 11-0 (!) με τον Οτούρου να κάνει πάρτι κάτω από το καλάθι των Μαδριλένων και τον Μίτσιτς να μοιράζει τη μία ασίστ μετά την άλλη. Παρόλα αυτά η Ρεάλ κατάφερε να βρει άμεση αντίδραση και δια χειρός Χεζόνια και Οκέκε να πάρει και προβάδισμα με 17-19 έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 6-17!

Έχοντας αλλάξει την εικόνα και έχοντας πάρει το μομέντουμ, έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα με 21-23. Η ομάδα του Σκαριόλο είχε μετρήσει 6/9 δίποντα. 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές αλλά και... 6 λάθη για 5 ασίστ, ενώ η Χάποελ (Οτούρου 12π., 6/8διπ.) είχε αντίστοιχα 7/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές και 5 τελικές πάσες για 2 λάθη.

Incredible first quarter by Dan Oturu🔒



First 10 points in 4 minutes ♨️ pic.twitter.com/Sug45oTfzb — EuroLeague (@EuroLeague) May 7, 2026

Η αντεπίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίστηκε και μετά την έναρξη της 2ης περιόδου καθώς βρέθηκε να προηγείται και με 15 πόντους διαφορά (21-36 στο 13') έχοντας «τρέξει» σερί 0-13 στο πρώτο τρίλεπτο. Παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να ισορροπήσουν και μειώσουν και στους πέντε πόντους (34-39) έχοντας πάρει πράγματα από τον εξαιρετικό Οτούρου, όπως επίσης και από Μίτσιτς και Μπράιαντ. Το πρώτο μισό έκλεισε με την Ρεάλ να επιστρέφει στο +10 (36-46) ελέω Μαλεντόν (9π.) έχοντας 12/22 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 4/4 βολές, 16-8 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 11 λάθη, ενώ η Χάποελ 10/23 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 7/8 βολές, 9-3 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 6 λάθη.

Μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου εκείνος που είχε ξεχωρίσει περισσότερο ήταν ο Βάσα Μίτσιτς, ο οποίος είχε γεμίσει την στατιστική του (16π., 7ασ., 5ριμπ.) και προσπαθούσε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι. Η Χάποελ μείωσε σε 49-54 στο 27' αλλά ήταν και η τελευταία φορά που βρέθηκε τόσο κοντά στους Μαδριλένους. Η συνέχεια ανήκε εκ νέου στους φιλοξενούμενους οι οποίοι μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου επέστρεψε στο +15 (53-68 στο 32') και ουσιαστικά είχε αρχίσει να ρίχνει τους τίτλους τέλους του αγώνα με την πρόκριση των Ισπανών στο Final Four. Το +15 (55-70) παρέμεινε έως και το 33', κάτι που έδωσε στην ομάδα του Σκαριόλο την σιγουριά έως και το τέλος του αγώνα.

Η Χάποελ είχε κάποια ξεσπάσματα, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει την Euroleague.

Ο MVP: Γκαρούμπα (16π.) και Μαλεντόν (14π.) ήταν οι καλύτεροι για λογαριασμό της Ρεάλ.

και (14π.) ήταν οι καλύτεροι για λογαριασμό της Ρεάλ. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Εξαιρετικοί οι Οτούρου (29π., 9ριμπ.) και Μίτσιτς (18π., 11ασ., 7ριμπ.) αλλά και... μόνοι σε αυτό το ματς.

Εξαιρετικοί οι Οτούρου (29π., 9ριμπ.) και Μίτσιτς (18π., 11ασ., 7ριμπ.) αλλά και... μόνοι σε αυτό το ματς. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 62% της Ρεάλ στα δίποντα και τα +12 ριμπάουντ (41 έναντι 29) απέναντι στη Χάποελ.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

HAPOEL IBI TEL AVIV (Coach: D. Itoudis) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 25 D. OTURU * 32:55 29 14/21 0/0 1/4 66.7% 4 3 7 0 0 1 5 1 4 9 34 22 V. MICIC * 33:24 18 3/7 2/6 6/6 38.5% 2 5 7 11 3 1 0 2 8 -1 31 3 E. BRYANT * 35:50 12 1/8 2/4 4/5 25.0% 0 3 3 1 0 0 0 2 3 10 5 20 L. RANDOLPH * 20:08 3 0/3 1/1 0/0 25.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 24 I. WAINRIGHT * 20:54 0 0/1 0/2 0/0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 BENCH 15 K. EDWARDS 23:28 10 2/6 2/3 0/0 44.4% 1 4 5 1 2 0 1 4 0 -1 10 1 C. JONES 19:04 9 2/3 1/3 2/2 50.0% 1 1 2 2 3 1 0 3 3 8 8 0 J. MOTLEY 03:41 0 0/1 0/1 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -2 -2 21 T. ODIASE 02:39 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 26 Y. MADAR 06:16 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 9 G. PALATIN 00:19 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1 10 B. TIMOR 01:22 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 81 22/50 8/20 13/17 42.8% 11 18 29 20 11 7 6 20 21 - 91