Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Έπαιξε με τη... φωτιά, αλλά δεν κάηκε στο Game 1!
Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» στη δική της πρεμιέρα των Playoffs της Euroleague, επικρατώντας me 86-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ για να κάνει το 1-0 στη σειρά.
Πάρα τη διαφορά 20 πόντων που μπόρεσε να έχτισε η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, η Χάποελ μετά την αποβολή του Δημήτρη Ιτούδη συσπειρώθηκε και αντέδρασε και με την ευστοχία της από τα 6.75 λίγο έλειψε να κάνει ζημιά στους γηπεδούχους.
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: Το ματς
Η Ρεάλ μπήκε από νωρίς με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και το κατάφερε με το… καλημέρα. Στα πρώτα έξι λεπτά (17-9) είχε ήδη μοιράσει πέντε ασίστ, με τον Φακούντο Καμπάτσο να δίνει τον τόνο με 9 πόντους απέναντι στη Χάποελ. Όσο η Ρεάλ έτρεχε στο γήπεδο, η Χάποελ έμοιαζε εγκλωβισμένη. Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη έβρισκαν σκορ με το «σταγονόμετρο», στηριζόμενοι αποκλειστικά στις ατομικές προσπάθειες των Μίτσιτς και Οτούρου. Είναι χαρακτηριστικό πως στα πρώτα 7 λεπτά, οι δυο τους ήταν οι μοναδικοί σκόρερ των Ισραηλινών (8π. ο Οτούρου, 5π. ο Μίτσιτς), με την ομάδα τους να υποφέρει από τη δημιουργία (2 ασίστ για 2 λάθη) απέναντι στην εξαιρετική άμυνα των Ισπανών. Ο Καμπάτσο συνέχισε το κρεσέντο του με 4 τρίποντα σε 4 λεπτά και η Ρεάλ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (27-18).
Στη δεύτερη περίοδο, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο των φιλοξενούμενων. Με ένα επιμέρους 11-3, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +14 (38-24 στο 13'). Ο Χεζόνια ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο +20 (46-26 στο 16'), πιστοποιώντας την αδυναμία αντίδρασης της ομάδας του Ιτούδη. Το ημίχρονο βρήκε την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στο ασφαλές 48-33. Για τη Χάποελ, Μπλέικνι (11π.) και Οτούρου (12π.) προσπαθούσαν να κρατήσουν τα προσχήματα, όμως ο Μίτσιτς παρέμενε «βραχυκυκλωμένος» (5π. με 2/6 σουτ σε 15 λεπτά).
Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα δεν άλλαξε παρά την προσπάθεια του Οτούρου. Η Ρεάλ δεν μπορούσε να νιώσει την παραμικρή απειλή και το 70-55 στο κλείσιμο της τρίτης περιόδου, μετέτρεψαν το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία. Με το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, ο Λάιλς ευστόχησε σε τρίποντο, δίνοντας το σύνθημα για την τελική ευθεία και η διαφορά να είναι σε ασφαλή επίπεδα. Μάλιστα, στο 33' αποβλήθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης μετά από έντονες διαμαρτυρίες.
Μία αντίδραση των Ισραηλινών με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων τους έφερε στο -11 με τη σημαντική βοήθεια του Κρις Τζόουνς, ωστόσο δεν έδειχναν να μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Κι όμως, τρία συνεχόμενα τρίποντα δια χειρός Γουέινραϊτ και Μπλέικνι έφεραν τη Χάποελ στο -4 (86-82) με 30 δευτερόλεπτα να μένουν στο χρονόμετρο, όμως δεν ήταν αρκετά για να γυρίσει το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 27-18, 48-33, 70-55, 86-82
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 1-0
- Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 86-82
- Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: (01/05, 21;45)
- Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης: (05/05, 19:00)
- Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (07/05, 21:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)
