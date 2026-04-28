Μία βολή του Κέντρικ Ναν στο 2.1'' πριν από το τέλος του Game 1 χάρισε στον Παναθηναϊκό τη μεγάλη νίκη μέσα στη Βαλένθια με 67-68 για το break της έδρας! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη πολυπόθητη νίκη που ήθελε στη Βαλένθια και τώρα έγινε το απόλυτο αφεντικό για τη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας! Οι πράσινοι ήταν καλύτεροι από τη Βαλένθια στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και χάρη στην καλή τους άμυνα κατάφεραν να φρενάρουν τον ενθουσιασμό των Ισπανών και να φτάσουν στο 0-1.

Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί και πάλι στην Roig Arena το βράδυ της Πέμπτης (30/4, 21:45) όπου θέλει να... κόψει το μισό εισιτήριο του Final Four. Βέβαια θα μπορουσαν οι πράσινοι να φτάσουν πολύ πιο εύκολα στη νίκη αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη και το προβάδισμα στη σειρά.

Μπορεί να απουσίαζε ο Σλούκας, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε και για... εκείνον, με τους Ναν, Σορτς και Λεσόρ να ήταν οι καλύτεροι της ελληνικής ομάδας και τον Γκριγκόνις να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο πρώτο ημίχρονο.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν εκείνη που ανάγκασε στο ξεκίνημα του αγώνα τους παίκτες της Βαλένθια σε κακές επιλογές και σε άστοχα σουτ ενώ δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους «εκτελώντας» στα οκτώ δευτερόλεπτα όπως είναι και ο κλασσικός τρόπος παιχνιδιού τους. Κάτι που οι «πράσινοι» το εκμεταλλεύτηκαν και… χτύπησαν με τα ισπανικά όπλα δια χειρός Κέντρικ Ναν, ο οποίος έφερε το «τριφύλλι» στο +10 (5-15) έχοντας σημειώσει τους 10 από τους 15 πόντους της ελληνικής ομάδας.

Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος (11-21 στο 9’) και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο (15-23) έχοντας 14 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα. Συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε 8/13 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 10-3 ριμπάουντ και 1 ασίστ για 3 λάθη, ενώ η Βαλένθια είχε αντίστοιχα 3/4 δίποντα, 2/12 τρίποντα, 3/4 βολές, 5-1 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 2 λάθη.

Ο Μάριους Γκριγκόνις ήταν ο «κρυφός άσος» για την επιθετική «ανάσα» που ήθελε ο Παναθηναϊκός για την «ξεκούραση» του Κέντρικ Ναν και μαζί με τον Σορτς επανέφεραν τους «πράσινους» σε διψήφια διαφορά (19-30). Όμως σε εκείνο το σημείο η Βαλένθια βρήκε δύο δύσκολα τρίποντα από τους Μοντέρο και Μπαντιό για επιμέρους σκορ 8-2 και τη μείωση του σκορ στους πέντε πόντους (27-32) στα μέσα της δεύτερης περιόδου.

Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να επιστρέψει σε διψήφια διαφορά (29-39) ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου, με τη Βαλένθια να μειώνει σε 32-39. Σ’ ένα πρώτο μέρος όπου Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις είχαν μείνει στο «μηδέν» με μόλις 0/2 σουτ συνολικά (σ.σ. 0/1 έκαστος), η ελληνική ομάδα (σ.σ. Ναν 15π.) είχε μετρήσει 11/22 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 17-5 ριμπάουντ, αλλά μόλις τρεις ασίστ (!) για πέντε λάθη. Η Βαλένθια (Μοντέρο 8π.) αντίστοιχα είχε 6/10 δίποντα, 5/26 (!!) τρίποντα, 5/6 βολές, 12-8 ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες για 4 λάθη.

Άκρως νευρικό ήταν το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο και είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο καλάθι συνολικά στο παιχνίδι σημειώθηκε ύστερα από τρία λεπτά με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις για το 32-43 και το πράσινο +9. Συνολικά η εικόνα έδειχνε ότι ο Παναθηναϊκός είχε το πάνω χέρι και έλεγχε το παιχνίδι αλλά η επιθετική δυστοκία δεν τον βοήθησε να ανοίξει την ψαλίδα της διαφοράς.

Ούτε η Βαλένθια ήταν εύστοχη αλλά έβρισε τρόπους να παραμένει μέσα στο παιχνίδι (41-45 στο 25’) και να βάζει δύσκολα στην ελληνική ομάδα με επιμέρους 9-2. Αν και ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με 5-0 για το 41-50, το τάιμ άουτ του Πέδρο Μαρτίνεθ άλλαξε εκ νέου το μομέντουμ και έφερε τους Ισπανούς σε απόσταση μίας κατοχής (57-60) με άμεση απάντηση και σερί 6-0.

Ο δείκτης του σκορ επέστρεψε στο πράσινο +8 (53-61 στο 33’) αλλά ένα 6-0 σερί της Βαλένθια ήταν αρκετό για να πλησιάσει στο ένα καλάθι (59-61) έχοντας επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Και αυτό χωρίς να εκβιάζει τρίποντα, αλλά με πολύ πιο ορθολογικές επιλογές. Η Βαλένθια είχε δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική ομάδα με τα συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ και τους πόντους που έπαιρνε (για άλλη μια φορά) από δεύτερες ευκαιρίες.

Στα 2:18 ο Ρίβερς με 2/2 βολές έφερε το παιχνίδι στα ίσια (63-63) έχοντας μεταφέρει όλο το άγχος στη μεριά του Παναθηναϊκού που είχε γκρεμίσει ό,τι είχε χτίσει σε όλο το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Σορτς με δύσκολο καλάθι στα 1:53 έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους «πράσινους» με 63-65 και ύστερα από μια καλή άμυνα που ακολούθησε ο Αμερικανός γκαρντ κέρδισε ζευγάρι βολών στο 01:11 για το 63-67. Η Βαλένθια μείωσε σε 65-67 και ακολούθησε κακή επίθεση της ελληνικής ομάδας, στέλνοντας στα 24’’ τον Μοντέρο στη γραμμή για δύο βολές με τις οποίες ισοφάρισε σε 67-67.

Στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού ο Ναν κέρδισε φάουλ στα 2.1’’ αλλά ευστόχησε μόνο στη μία βολή για το 67-68. Η Βαλένθια πήρε στα χέρια της την τελευταία ευκαιρία αλλά έκανε λάθος και οι πράσινοι πραγματοποίησαν το μεγάλο break!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε την άμυνα που δεν είχε… παίξει σε κανένα άλλο παιχνίδι απέναντι στην ισπανική ομάδα. Απενεργοποίησε τους παίκτες της Βαλένθια τους οποίους και υποχρέωσε σε μόλις 6/33 τρίποντα!

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ… Κέντρικ Ναν (21π.) και Τι Τζέι Σορτς (12π., 2ασ., 2κλ.)

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ματίας Λεσόρ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ .

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ζαν Μοντέρο προσπάθησε με 15 πόντους, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ομάρι Μουρ ο οποίος ήταν εκτός κλίματος αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 0-1

Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)

Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

Valencia Basket MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST STL TO BLK BLK RV PF C PF D PIR +/- # Players M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 0 B. Badio * 23:53 7 3/8 37.5% 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 3 0 3 5 1 0 1 0 1 2 13 1 K. Taylor * 27:27 11 5/12 41.7% 4/8 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 2 4 0 2 2 0 0 2 0 6 2 J. Puerto 10:54 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 1 3 N. Reuvers 18:24 6 2/5 40% 2/3 66.7% 0/2 0% 2/2 100% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 2 8 4 J. Pradilla * 14:08 3 1/5 20% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 5 7 1 2 1 0 0 0 0 8 5 S. De Larrea 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 B. Key 23:25 12 6/10 60% 6/6 100% 0/4 0% 0/0 0% 2 3 5 0 0 0 1 1 3 2 12 8 J. Montero 25:36 15 4/10 40% 2/4 50% 2/6 33.3% 5/6 83.3% 1 3 4 4 1 5 0 0 0 7 19 10 O. Moore 16:07 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 4 1 2 0 0 2 1 2 12 N. Sako * 12:06 6 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 1 0 0 0 3 0 6 13 D. Thompson * 16:03 2 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 24 M. Costello 11:57 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 TOTAL 200:00 67 26/66 39.4% 20/33 60.6% 6/33 18.2% 9/10 90% 15 25 40 17 9 12 3 1 16 16 82