Η Φενέρμπαχτσε θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, αφού επικράτησε της Ζάλγκιρις με 90-94 στην παράταση και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το 3-1 στη σειρά με τους Λιθουανούς, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον-Τάκερ (21π.), Μπιρτς (21π., 13ριμπ.) και Μέλι (10π., 9ριμπ.)

Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους στο ξεκίνημα του αγώνα στη Zalgirio Arena, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-25. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σούταρε με 67% στο δίποντο (6/9) και 60% στο τρίποντο (3/5), απέναντι στη Ζάλγκιρις, που επέμεινε στο μακρινό σουτ έχοντας 2/7 τρίποντα και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με πέντε επιθετικά ριμπάουντ.

Οι Λιθουανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Φενέρ έβρισκε λύσεις κάθε φορά που η Ζάλγκιρις πλησίαζε στο σκορ και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-47. Οι Μπιρτς (9π., 8ρ.), Μπιμπέροβιτς (8π.) και Σίλβα (8π., 2ρ.) ηγήθηκαν επιθετικά των φιλοξενούμενων, κόντρα στη Ζάλγκιρις, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5/15 τρίποντα και 9 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Σιλβέν Φρανσίσκο (7π., 4ασ.).

Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 12-3 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 54-50, με τις 2/2 βολές του Αζουόλας Τουμπέλις στο 24:48. Ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε το προβάδισμα (59-60, 29'), ενώ η τρίτη περίοδος στο Κάουνας έκλεισε στο 62-61 υπέρ της Ζάλγκιρις.

Πάντως, ο Μπιμπέροβιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 68-66, όμως ο Ουλάνοβας έκανε το 72-69 για τους Λιθουανούς στα μισά της τέταρτης περιόδου. Ο Χόρτον-Τάκερ, με τέσσερις συνεχόμενους πόντους, ισοφάρισε σε 76-76, ενώ ο Μπόλντγουιν έκανε το 78-78 στα 29’’ για το τέλος. Ο Φρανσίσκο κέρδισε φάουλ από τον Μέλι στα 5.5", διαμορφώνοντας το 80-78 με 2/2 βολές, όμως ο Μπόλντγουιν σκόραρε ξανά για το 80-80 και έστειλε το ματς στην παράταση!

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε καλύτερα στο έξτρα πεντάλεπτο και ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 83-90, φτάνοντας τους 19 πόντους. Ο Ουλάνοβας ευστόχησε σε τρίποντο για το 90-92, ωστόσο η Φενέρ κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 90-94.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80 κ.α. 90-94 παρ.

Ο MVP: Ο Κεμ Μπιρτς είχε 21 πόντους (8/10 δίποντα, 5/8 βολές) και 13 ριμπάουντ στα 33:53 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 11 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρμπαχτσε είχε πέντε παίκες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Zalgiris Kaunas MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK FOULS PIR # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB F A C D 1 N. Williams-Goss * 32:34 3 1/5 20.0% 0/4 0.0% 1/1 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 -5 3 S. Francisco * 39:17 23 0/4 0.0% 5/12 41.7% 8/10 80.0% 1 1 2 11 2 2 0 1 3 8 27 7 M. Wright * 28:29 9 3/8 37.5% 0/1 0.0% 3/4 75.0% 3 4 7 1 1 1 1 2 4 4 9 8 I. Brazdeikis 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 D. Giedraitis 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 A. Tubelis * 36:21 16 4/8 50.0% 1/2 50.0% 5/8 62.5% 2 3 5 0 0 1 0 0 2 6 16 12 M. Lo 12:38 5 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 14 D. Sleva 22:49 11 1/3 33.3% 2/3 66.7% 3/4 75.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 4 2 6 15 L. Birutis 02:21 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 51 A. Butkevicius * 20:02 5 0/2 0.0% 0/1 0.0% 5/5 100.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 3 4 10 91 D. Sirvydis 07:05 3 0/0 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 92 E. Ulanovas 23:24 15 3/3 100.0% 2/4 50.0% 3/4 75.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2 11 Team 5 4 9 0 0 3 0 0 0 0 6 TOTAL 225:00 90 13/37 35.1% 12/32 37.5% 28/36 77.8% 16 18 34 19 6 10 1 5 27 27 83