Η Φενέρμπαχτσε θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, αφού επικράτησε της Ζάλγκιρις με 90-94 στην παράταση και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το 3-1 στη σειρά με τους Λιθουανούς, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον-Τάκερ (21π.), Μπιρτς (21π., 13ριμπ.) και Μέλι (10π., 9ριμπ.)
Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους στο ξεκίνημα του αγώνα στη Zalgirio Arena, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-25. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σούταρε με 67% στο δίποντο (6/9) και 60% στο τρίποντο (3/5), απέναντι στη Ζάλγκιρις, που επέμεινε στο μακρινό σουτ έχοντας 2/7 τρίποντα και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με πέντε επιθετικά ριμπάουντ.
Οι Λιθουανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Φενέρ έβρισκε λύσεις κάθε φορά που η Ζάλγκιρις πλησίαζε στο σκορ και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-47. Οι Μπιρτς (9π., 8ρ.), Μπιμπέροβιτς (8π.) και Σίλβα (8π., 2ρ.) ηγήθηκαν επιθετικά των φιλοξενούμενων, κόντρα στη Ζάλγκιρις, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5/15 τρίποντα και 9 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Σιλβέν Φρανσίσκο (7π., 4ασ.).
Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 12-3 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 54-50, με τις 2/2 βολές του Αζουόλας Τουμπέλις στο 24:48. Ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε το προβάδισμα (59-60, 29'), ενώ η τρίτη περίοδος στο Κάουνας έκλεισε στο 62-61 υπέρ της Ζάλγκιρις.
Πάντως, ο Μπιμπέροβιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 68-66, όμως ο Ουλάνοβας έκανε το 72-69 για τους Λιθουανούς στα μισά της τέταρτης περιόδου. Ο Χόρτον-Τάκερ, με τέσσερις συνεχόμενους πόντους, ισοφάρισε σε 76-76, ενώ ο Μπόλντγουιν έκανε το 78-78 στα 29’’ για το τέλος. Ο Φρανσίσκο κέρδισε φάουλ από τον Μέλι στα 5.5", διαμορφώνοντας το 80-78 με 2/2 βολές, όμως ο Μπόλντγουιν σκόραρε ξανά για το 80-80 και έστειλε το ματς στην παράταση!
Η Φενέρμπαχτσε μπήκε καλύτερα στο έξτρα πεντάλεπτο και ο Χόρτον-Τάκερ έκανε το 83-90, φτάνοντας τους 19 πόντους. Ο Ουλάνοβας ευστόχησε σε τρίποντο για το 90-92, ωστόσο η Φενέρ κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 90-94.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80 κ.α. 90-94 παρ.
Ο MVP: Ο Κεμ Μπιρτς είχε 21 πόντους (8/10 δίποντα, 5/8 βολές) και 13 ριμπάουντ στα 33:53 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 11 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Φενέρμπαχτσε είχε πέντε παίκες με διψήφιο αριθμό πόντων.
|Zalgiris Kaunas
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|FOULS
|PIR
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|F
|A
|C
|D
|1
|N. Williams-Goss *
|32:34
|3
|1/5
|20.0%
|0/4
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|-5
|3
|S. Francisco *
|39:17
|23
|0/4
|0.0%
|5/12
|41.7%
|8/10
|80.0%
|1
|1
|2
|11
|2
|2
|0
|1
|3
|8
|27
|7
|M. Wright *
|28:29
|9
|3/8
|37.5%
|0/1
|0.0%
|3/4
|75.0%
|3
|4
|7
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|4
|9
|8
|I. Brazdeikis
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|D. Giedraitis
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|A. Tubelis *
|36:21
|16
|4/8
|50.0%
|1/2
|50.0%
|5/8
|62.5%
|2
|3
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|6
|16
|12
|M. Lo
|12:38
|5
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|14
|D. Sleva
|22:49
|11
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|3/4
|75.0%
|1
|1
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|2
|6
|15
|L. Birutis
|02:21
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|-1
|51
|A. Butkevicius *
|20:02
|5
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|5/5
|100.0%
|2
|3
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|4
|10
|91
|D. Sirvydis
|07:05
|3
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|92
|E. Ulanovas
|23:24
|15
|3/3
|100.0%
|2/4
|50.0%
|3/4
|75.0%
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|2
|11
|Team
|5
|4
|9
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|225:00
|90
|13/37
|35.1%
|12/32
|37.5%
|28/36
|77.8%
|16
|18
|34
|19
|6
|10
|1
|5
|27
|27
|83
|Fenerbahce Beko Istanbul
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|FOULS
|PIR
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|F
|A
|C
|D
|2
|W. Baldwin IV
|36:14
|14
|5/12
|41.7%
|1/4
|25.0%
|1/2
|50.0%
|1
|4
|5
|5
|2
|2
|2
|0
|1
|3
|17
|4
|N. Melli *
|33:32
|10
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|2/4
|50.0%
|1
|8
|9
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|4
|15
|8
|T. Horton-Tucker *
|26:09
|21
|8/14
|57.1%
|0/1
|0.0%
|5/7
|71.4%
|4
|2
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|24
|11
|B. Boston Jr.
|00:53
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|12
|N. De Colo
|10:54
|3
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3/3
|100.0%
|0
|1
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|5
|13
|T. Biberovic *
|27:24
|11
|1/1
|100.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|0
|0
|5
|1
|5
|17
|O. Bitim
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|M. Jantunen
|12:17
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|20
|D. Hall *
|30:09
|5
|1/1
|100.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|3
|0
|3
|0
|0
|4
|2
|2
|30
|C. Silva
|05:10
|8
|3/3
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|50
|B. Colson
|08:25
|1
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|92
|K. Birch *
|33:53
|21
|8/10
|80.0%
|0/0
|0.0%
|5/8
|62.5%
|8
|5
|13
|0
|1
|2
|2
|1
|4
|6
|31
|Team
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|225:00
|94
|27/47
|57.4%
|7/17
|41.2%
|19/28
|67.9%
|15
|28
|43
|16
|4
|15
|5
|1
|27
|26
|106
