Η Χάποελ Τελ Αβίβ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο Μπότεβγκραντ, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Ρεάλ με 76-69 για το 2-1 στη σειρά. Καλύτεροι Μπράιαντ (19.), Μίτσιτς (13π.) και Τζόουνς (19π.). Την Πέμπτη (7/5, 21:00) το Game 4 της σειράς.

Η Χάποελ ανάγκασε τη Ρεάλ να κρατήσει στο ντουλάπι τις... σκούπες και με τη νίκη της στο Game 3 να δώσει νέο ενδιαφέρον στη σειρά των Playoffs.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μπορεί να βρέθηκε και στο -10 στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μπόρεεσε να βγάλει αντίδραση, να επιστρέψει στο ματς και να προηγηθεί και με 12 πόντους διαφορά χάρη στην εξαιρετική της άμυνα και το επιθετικό παιχνίδι των Ελάιτζα Μπράιαντ (19π.), Βάσα Μίτσιτς (13π.) και Κρις Τζόουνς (19π.)

Με αυτή τη νίκη η Χάποελ μείωσε τη σειρά σε 2-1 και καλείται να εκμεταλλευτεί εκ νέου την (άτυπη) έδρα της στο Μπότεβγκραντ την ερχόμενη Πέμπτη (7/5, 21:00) για να ισοφαρίσει και να στείλει τις δύο ομάδες πίσω στη Μαδρίτη για Game 5.

Xάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Η Ρεάλ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι αφήνοντας τη Χάποελ στο «μηδέν» για τρία λεπτά με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 0-7 στο 3'. Οι Μίτσιτς και Μπράιαντ προσπάθησαν να ισορροπήσουν την κατάσταση και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (10-10) με επιμέρους 10-3. Το παιχνίδι δεν συγκέντρωνε δάφνες ποιότητας, με τη Ρεάλ να στηριζόταν περισσότερο στα περιφερειακά σουτ παίρνοντας προβάδισμα 18-21 στην 1η περίοδο. Συνολικά είχε 2/5 δίποντα, 5/10 τρίποντα και 7 ασίστ για 3 λάθη, ενώ η Χάποελ είχε μετρήσει αντίστοιχα 6/13 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές και μόλις δύο τελικές πάσες για ένα λάθος.

Οι Μαδριλένοι βρήκαν σουτ και συνεργασίες στα πρώτα πέντε λεπτά της 2ης περιόδου και έστειλαν τον δείκτη του σκορ και στο +10 (23-33) έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ντεκ και Καμπάτσο ήταν εκείνοι που οδηγούσαν την ομάδα τους αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η Χάποελ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Ελάιτζα Μπράιαντ (10π.) ανέλαβε δράση στην επίθεση και σε συνδυασμό με την επιθετική της άμυνα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πραγματοποίησε σερί 11-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ (34-33) πριν κλείσει το πρώτο μισό στο 34-36 υπέρ της Ρεάλ.

Στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι (Τζόουνς 8π.) είχαν 10/23 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 11/14 βολές, 15-5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 6 λάθη, ενώ η Ρεάλ (Καμπάτσο 6π., Ντεκ 6π., Γκαρούμπα 6π.) 7/10 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 4/7 βολές, 15-2 ριμπάουντ και 11 τελικές πάσες για 7 λάθη.

Τα σερί της Χάποελ δεν σταμάτησαν εκεί. Συνεχίστηκαν και μετά την έναρξη της 3ης περιόδου. Με τρομερές άμυνες βρήκε ρυθμό και στην επίθεση με αποτέλεσμα να τρέξει επιμέρους σκορ 18-4 με σερί 14-0! Αποτέλεσμα; Να αλλάξει άρδην την εικόνα του αγώνα και χάρη στην «τριπλέτα» των Μίτσιτς, Τζόουνς, Μπράιαντ να προηγηθεί με 12 πόντους διαφορά (52-40) πριν κλείσει το 3ο δεκάλεπτο στο 55-46.

Chris Jones steals and Elijah Bryant finishes



14-4 run in 3Q for @HapoelTLVBC 👀 pic.twitter.com/sDl57N1xCf May 5, 2026

Και πάλι. Η Ρεάλ αντέδρασε και «ροκάνισε» την εις βάρος της διαφορά στις δύο κατοχές (55-51 και 59-55) αν και έπαιζε χωρίς τον Ουσμάν Γκαρούμπα ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα (σ.σ. αλλά επέστρεψε στην τελευταία περίοδο). Μάλιστα πλησίασε και σε απόσταση αναπνοής ύστερα από τρίποντο του Γκάμπριελ Ντεκ (59-58 με 05:46 για το τέλος του αγώνα) αλλά οι γηπεδούχοι άντεξαν στους κραδασμούς και βρέθηκαν εκ νέου στο +7 (65-58 στο 36' και 68-61 στο 38') και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το πιο κομβικό κομμάτι του αγώνα.

Ο MVP: O Ελάιτζα Μπράιαντ ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας στο σύνολο 19 πόντους με 7/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη σε 36 λεπτά.

O Ελάιτζα Μπράιαντ ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας στο σύνολο 19 πόντους με 7/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 λάθη σε 36 λεπτά. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Προσπάθησε ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Προσπάθησε ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 46% της Ρεάλ στις βολές με οκτώ άστοχες και το γεγονός ότι η Χάποελ νίκησε με χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (22%) και χαμηλή δημιουργία (7 ασίστ για 12 λάθη).

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82 (1-0)

(1-0) Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75 (2-0)

(2-0) Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69 (2-1)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69 (2-1) Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00) Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)

HAPOEL IBI TEL AVIV (Coach: D. Itoudis) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 3 E. BRYANT * 36:00 19 7/10 1/3 2/2 61.5% 1 8 9 3 2 0 0 3 7 0 26 22 V. MICIC * 22:59 13 4/7 1/3 2/4 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 4 3 2 8 25 D. OTURU * 28:28 8 4/7 0/0 0/2 57.1% 3 2 5 0 0 0 0 3 0 0 8 24 I. WAINRIGHT * 10:56 2 1/1 0/3 0/0 25.0% 1 1 2 0 1 1 0 2 3 0 0 20 L. RANDOLPH * 06:12 0 0/0 0/0 0/0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 BENCH 1 C. JONES 31:31 19 3/9 2/5 7/7 35.7% 1 6 7 2 2 1 1 3 3 2 18 2 A. BLAKENEY 22:16 7 2/7 0/4 3/3 18.2% 0 3 3 1 2 1 0 1 3 8 2 15 K. EDWARDS 29:41 5 1/1 0/0 3/4 100% 2 8 10 0 0 1 1 0 3 -2 18 0 J. MOTLEY 06:17 2 1/2 0/0 0/0 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 21 T. ODIASE 05:15 1 0/0 0/0 1/2 - 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 10 B. TIMOR 00:25 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 76 23/44 4/18 18/24 43.5% 9 35 44 7 12 4 2 17 23 - 82