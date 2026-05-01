Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μία νίκη μακριά από το Final Four

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 102-75, κάνοντας το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs και πλέον χρειάζεται μία νίκη για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 102-75 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά με τους Ισραηλινούς. Ο Φακούντο Καμπάτσο ηγήθηκε της «Βασίλισσας» που βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.

Οι Μαδριλένοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, απέναντι στη Χάποελ που δεν έβγαλε αντίδραση.

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Το δίδυμο των Φακούντο ΚαμπάτσοΜάριο Χεζόνια ηγήθηκε της Ρεάλ στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τη Χάποελ, σημειώνοντας όλους τους πόντους των γηπεδούχων, που μείωσαν σε 13-16 στο 5'. Ο Νταν Οτούρου διαμόρφωσε το 17-21, ωστόσο η «Βασίλισσα» πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στη Movistar Arena μπροστά στο σκορ με 24-21, σουτάροντας 4/9 τρίποντα και μοιράζοντας έξι ασίστ χωρίς λάθος.

Στη συνέχεια, ο Μαλεντόν ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μ. για το 33-26, ωστόσο η Χάποελ έκανε σερί 8-0 για το 33-34, προηγήθηκε ξανά με το τρίποντο του Μπλέικνι (36-37, 18') και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-42. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρήκε λύσεις με τους Καμπάτσο και Φελίζ, ενώ ο Τσούμα Οκέκε ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 63-51 στο 27'.

 

Μάλιστα, η Ρεάλ προηγήθηκε με +15, με 2/2 βολές του Μαλεντόν, λίγο πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, απέναντι στη Χάποελ, που παραδόθηκε στον ρυθμό των Ισπανών. Ο Χεζόνια έκανε το 90-68 στα 4:20 πριν από το τέλος, ενώ οι Blancos έφτασαν στην εμφατική νίκη με 102-75, κάνοντας το 2-0.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75.

Ο MVP: Ο Φακούντο Καμπάτσο έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας 23 πόντους (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολή), έξι ασίστ, τρία ριμπάουντ και δυο κλεψίματα σε 25:28.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νταν Οτούρου είχε 19 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ρεάλ είχε 14/34 τρίποντα.

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: 2-0

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης: (5/5, 19:00)
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00 - αν χρειαστεί)
Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

Real Madrid2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Sergio ScarioloMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKPIR
#Players
0Trey Lyles18:3681/425.0%2/540.0%0/00%2352001112
6Alberto Abalde09:2121/250.0%0/10%0/00%022010001
7Facundo Campazzo25:28235/5100%4/757.1%1/1100%1236312030
8Chuma Okeke21:2460/00%2/450.0%0/00%134121208
9Gabriele Procida02:2951/1100%1/1100%0/00%000000005
11Mario Hezonja21:48111/333.3%3/650.0%0/00%0774030013
12Théo Maledon16:06133/650.0%1/250.0%4/4100%0114010014
14Gabriel Deck18:1263/3100%0/10%0/00%011220007
16Usman Garuba21:04136/966.7%0/00%1/1100%5492302021
23Sergio Llull05:4520/20%0/20%2/2100%10102000-2
24Andrés Feliz23:20113/560.0%1/520.0%2/450.0%1451001012
25Alex Len16:2721/250.0%0/00%0/00%101001004
TOTAL200:0010225/4259.5%14/3441.2%10/1283.3%1330432223773125
Hapoel IBI Tel Aviv2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Dimitris ItoudisMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKPIR
#Players
0John Motley00:0000/00%0/00%0/00%000000000
1Chris Jones19:16103/475.0%1/250.0%1/250.0%000304007
2Anthony Blakeney28:3191/333.3%2/825.0%1/1100%235112006
3Ethan Bryant29:14113/742.9%1/520.0%2/2100%1454311013
15Kenneth Edwards07:5830/00%1/250.0%0/00%033000005
17Charles Malcolm13:1493/3100%0/00%3/475.0%1230111013
20Lance Randolph04:4620/20%0/00%2/2100%101010001
21Trevor Odiase12:1600/30%0/00%0/00%01102101-2
22Vasilije Micic22:1942/366.7%0/40%0/00%044451005
24Ish Wainright30:1460/20%2/540.0%0/00%11204000-1
25Daniel Oturu27:26197/1163.6%0/00%0/00%2240352216
26Yam Madar04:4620/20%0/00%2/2100%123101106
TOTAL200:007519/4047.5%7/2626.9%16/2080.0%1023331320125171
     

