Ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια το πρώτο «ματς μπολ» πρόκρισης στο Final Four καθώς ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens με 87-91 ωστόσο εξακολουθεί να κρατάει το αβαντάζ της έδρας ενόψει του Game 4 την Παρασκευή (8/5, 21:15).

Οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην Ισπανία δεν εξαργυρώθηκαν στο Game 3 για πιθανό «σκούπισμα» της Βαλένθια.

Η ισπανική ομάδα αποδείχθηκε πιο έτοιμη από ποτέ άλλοτε και φρόντισε να δώσει παράταση στην αγωνία όσον αφορά το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά. Συνολικά η Βαλένθια ήταν πολύ καλύτερη του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είχε το πάνω χέρι σε όλη τη διαρκεια του αγώνα και έχοντας διαφορές που έφτασαν και τους 19 πόντους.

Ακόμα και στο κακός τους βράδυ, οι «πράσινοι» μπόρεσαν να μειώσουν το σκορ, να πλησιάσουν στους 5 πόντους (85-90) αλλά να απωλέσουν ευκαιρίες για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο με άστοχα περιφερειακά σουτ. Στα 20'' πριν το τελος έφτασε το παιχνίδι και στην μία κατοχή (87-90) ύστερα από 2/3 βολές του Χέιζ-Ντέιβις ενώ είχε και την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι αλλά τα δύο διαδοχικά τρίποντα του (εξαιρετικού στο ματς) Ρογκαβόπουλου δεν βρήκαν στόχο και έτσι οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Παρασκευή (8/5, 21:15).

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ο αγώνας

Η Βαλένθια μπήκε στο Glass Floor θέλοντας να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό και έχοντας «ζεστό» τον Κάμερον Τέιλορ, το κατάφερε και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Αρχικά προηγήθηκε με 3-9 και στη συνέχεια διατηρούσε το +6 (12-18 στο 7’) έχοντας βρει επιθετικές λύσεις, σε αντίθεση με τους «πράσινους» οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα στην επίθεση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησαν το ματς με μόλις 2/7 σουτ και βρίσκοντας περισσότερες λύσεις από τη γραμμή των βολών (7/8β.). Αν και με ένα 4-0 ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 16-18, η Βαλένθια συνέχισε στο ίδιο πλάνο και δια χειρός Τέιλορ (9π.) έκλεισε την 1η περίοδο στο 18-24 έχοντας 9/13 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 0/4 βολές (όλες από τον Σακό) ενώ η ελληνική ομάδα είχε υποπέσει σε 6 λάθη, με 4/7 δίποντα και μόλις 1/5 τρίποντα.

Έως και το 13’ ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πατήσει καλά στο ματς, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα από τον γρήγορο ρυθμό της Βαλένθια όπως επίσης και από την επιθετική της άμυνα, καθώς δεν έδινε τίποτε εύκολο στην ελληνική ομάδα. Αποτέλεσμα; Να προηγηθεί και με 11 πόντους διαφορά (27-38 στο 14’) συνεχίζοντας να παίζει με τον γνωστό της ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός στον αντίποδα δεν μπορούσε να ακολουθήσει και συνέχισε να κυνηγάει στο σκορ.

Ο Πουέρτο (που στη συνέχεια τραυματίστηκε) έγινε παράγοντας του αγώνα, οι Μπαντιό και Τόμπσον είχαν μπει στην εξίσωση του αγώνα, την ώρα που η ομάδα του Άταμαν συνέχισε να κάνει το ένα φθηνό λάθος μετά το άλλο δίνοντας εύκολους πόντους στη Βαλένθια. Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε στο +13 για την ισπανική ομάδα (39-52) με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας και δη 15/23 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 12-7 ριμπάουντ, 16 ασίστ για μόλις 4 λάθη και 7 κλεψίματα, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Κάμερον Τέιλορ (12π.) ο οποίος είχε και 3 φάουλ. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός (Ναν 10π., Σορτς 8π.) είχε υποπέσει σε 11 λάθη για 9 ασίστ, ενώ είχε επίσης 10/19 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 10/11 βολές.

Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ακόμα χειρότερο για τον Παναθηναϊκό, σε μια βραδιά όπου τίποτε δεν λειτουργούσε για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. Με μόλις 2.5 λεπτά στην 3η περίοδο η διαφορά είχε εκτοξευθεί στους 19 πόντους για λογαριασμό της Βαλένθια (43-62), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε μέσα στις τέσσερις γραμμές. Ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε και με 4ο φάουλ στα μέσα του γ' δεκαλέπτου, με τον ¨Αταμαν να χρησιμοποιεί στη συνέχεια σχήμα με 3 φόργουορντ (Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις) θέλοντας να δώσει μέγεθος και περιφερειακό σουτ.

Με το σκορ στο 56-67 δημιουργήθηκε μεγάλη αναμπουπούλα στο ματς, άναψαν τα αίματα, οι Άταμαν και Μαρτίνεθ ήρθαν σχεδόν... πρόσωπο με πρόσωπο με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το «Telekom Center Athens» και ο Παναθηναϊκός να μειώσει σε μονοψήφια διαφορά (66-75) με τη λήξη της 3ης περιόδου. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε αποτελέσει τον «άσο» στο μανίκι του «πράσινου», όντας άκρως επιδραστικός και στις δύο πλευρές του Glass Floor.

Μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου η Βαλένθια παρέμεινε πιστή στο πλάνο της, έτρεξε σερί 9-2 και προηγήθηκε εκ νέου με +16 πόντους (68-84) μέσα σε μόλις ενάμιση αγωνιστικό λεπτό. Η ελληνική ομάδα μείωσε και στους 5 πόντους (85-90) και είχε τις ευκαιρίες της να πλησιάσει ακόμα περισσότερο αλλά ακολούθησαν διαδοχικές άστοχες επιθέσεις από Χέιζ-Ντέιβις (αρχικά) και Ρογκαβόπουλο, Σορτς (στη συνέχεια) με αποτέλεσμα να χαθεί η τελευταία ευκαιρία για να «κλέψει» τη νίκη. Η Βαλένθια είχε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κρατούσε σφικτά τη νίκη στα χέρια της, στέλνοντας τη σειρά και σε Game 4 την ερχόμενη Παρασκευή (8/5, 21:15) και πάλι στο Telekom Center Athens.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ… Ζαν Μοντέρο (16π., 9ασ.) και Μπρανκού Μπαντιό (16π., 6ριμπ., 4ασ.)

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κένι Τέιλορ ο οποίος και έδωσε το έναυσμα για να ελέγξει η Βαλένθια το παχινίδι.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, παρά τα άστοχα σουτ στο τέλος, κράτησε τον Παναθηναϊκό μέσα στο ματς έως και το τέλος.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… οι Γκραντ, Λεσόρ και Χουάντσο οι οποίοι δεν βοήθησαν σε αυτό το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-50, 66-75, 87-91.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2

Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 67-68 (0-1)

(0-1) Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107 (0-2)

(0-2) Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91 (1-2)

Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15)

Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15) Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: E. Ataman) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 0 T. SHORTS * 21:31 17 5/9 2/4 1/1 53.8% 1 1 2 6 1 1 0 2 1 7 17 22 J. GRANT * 20:42 4 0/0 0/2 4/4 0.0% 0 1 1 7 3 0 0 4 2 6 6 25 K. NUNN * 22:19 13 2/4 3/3 0/0 71.4% 2 6 8 0 3 1 0 5 0 11 14 26 M. LESSORT * 28:35 4 2/3 0/0 0/0 66.7% 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 5 6 C. OSMAN * 27:56 10 2/4 1/3 3/3 42.8% 1 4 5 1 1 0 0 2 3 14 13 BENCH 17 N. ROGKAVOPOULOS 20:26 16 5/7 2/7 0/0 50.0% 1 3 4 1 0 4 1 1 0 7 18 11 N. HAYES-DAVIS 31:24 15 2/5 2/9 5/7 28.6% 1 4 5 2 1 0 1 1 5 1 14 35 K. FARIED 05:12 4 2/2 0/0 0/0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 44 K. MITOGLOU 14:30 4 2/2 0/1 0/1 66.7% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 P. KALAITZAKIS 04:51 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 40 M. GRIGONIS 02:34 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 TEAM TOTALS 87 22/37 10/29 13/16 48.5% 9 24 33 22 12 10 2 18 15 - 97