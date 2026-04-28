Ολυμπιακός - Μονακό 91-70: Την πάτησε για το 1-0
Ολυμπίακός - Μονακό: Το ματς
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε ιδανικά, όντας αρκετά νευρικός, με την Μονακό να παίρνει προβάδισμα 5 πόντων (4-9, 3’). Ο Βεζένκοβ έκανε με 5 σερί πόντους το 9-9 (4’), με τις δύο ομάδες να συμπορεύονται στη συνέχεια σε όλο το υπόλοιπο δεκάλεπτο.
Μετά το 19-20 του δεκαλέπτου, ο ΜακΚίσικ έβαλε με 5 σερί πόντους σε ρόλο οδηγού τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε και στο +6 (31-25, 13’). Η Μονακό με ένα μικρό σερί μείωσε στο δίποντο (32-30, 14’) και μετά από λίγο πέρασε και μπροστά (35-36, 17’), όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα 10-0, κλείνοντας το ημίχρονο στο 45-36.
Ο Γουόκαπ με τρίποντο έκανε το 48-38 (11’), την ώρα που η είσοδος του Παπανικολάου στο παρκέ έδωσε μέγεθος και κάλυψε χώρους στην άμυνα. Ο Ντόρσεϊ με σουτ μπροστά στον Τζέιμς έκανε το σκορ 56-40 (24’), με τον Ολυμπιακό να κρατά τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (66-51.
Ο Μιλουτίνοφ έστειλε την διαφορά στους 20 (71-51, 31’) και πλέον όλα ήταν εύκολα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Τίποντα δεν άλλαξε στην συνέχεια και το τέλος του αγώνα βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με 91-70.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70
Ολυμπιακός – Μονακό 1-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό, Πέμπτη 30 Απριλίου 21:00
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός, Τρίτη 5 Μαΐου 20:45
Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός, Πέμπτη 7 Μαΐου 20:30 (αν χρειαστεί)
Game 5: Δεν έχει ανακοινωθεί
