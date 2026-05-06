Η Ζάλγκιρις Κάουνας με τρομερή ανατροπή επικράτησε (81-78) της Φενέρμπαχτσε, μείωσε τη σειρά σε 2-1 νίκες και ο Ολυμπιακός παραμένει σε αναμονή για τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four.

Η Ζάλγκιρις έδειξε το μέταλλό της! Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ έως και με διαφορά 19 πόντων, έβγαλε προσωπικότητα μεγάλης ομάδας και με πρωταγωνιστή τον Αζουόλας Τουμπέλις (26π.) πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή μειώνοντας τη σειρά εναντίον της Φενέρμπαχτσε σε 2-1. Κι έτσι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει για να δει ποιον θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας... Η Φενέρμπαχτσε λειτούργησε υπέροχα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα αλλά από τα μέσα της 3ης περιόδου στέρεψε από ιδέες και αναλώθηκε σε ατομικό παιχνίδι. Την Παρασκευή (8/5) θα γίνει ο τέταρτος αγώνας στο Κάουνας.

Ο αγώνας

Στην πρώτη δοκιμασία επιβίωσης, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα (2-10, 3’) ξεκίνημα της Φενέρμπαχτσε, η Ζάλγκιρις έδειξε αντίδραση μέσα από την ικανότητά της στο transition παιχνίδι (12-13, 4:30). Με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα και εξουδετέρωση του μπάσκετ συνεργασιών της Ζάλγκιρις καθώς και καλύτερο διάβασμα παιχνιδιού στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με νέο σερί (0-12) έως το τέλος της περιόδου, έχοντας 11/15 σουτ και φτάνοντας +13 (12-25, 10’) καθώς οι γηπεδούχοι απέτυχαν να «φτιάξουν» ελεύθερα σουτ και μοιραία περιορίστηκαν στο πενιχρό 31% (5/16 σουτ).

Κλειστοί διάδρομοι, αστοχία ακόμη και σε ελεύθερα σουτ και η Ζάλγκιρις είδε τον κίνδυνο ολικού εκτροχιασμού στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου καθώς η Φενέρ πάτησε σε διαφορά 19 πόντων (16-35, 14’). Ανεξάρτητα του καλού παιχνιδιού του Ουίλιαμς Γκος (13π.), η ενεργοποίηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο ήταν προαπαιτούμενο επιστροφής για τους Λιθουανούς. Ο Γάλλος γκαρντ βρήκε το πρώτο του καλάθι μετά από 15 αγωνιστικά λεπτά, πρόσφερε highlight με κάρφωμα στο πρόσωπο του Μπιμπεροβιτς (26-37, 16’) και άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα. Το επιμέρους σκορ για τους γηπεδούχους έως το τέλος του ημιχρόνου έφτασε στο 19-7 κι έτσι μάζεψαν αρκετή από τη ζημιά που είχαν υποστεί (35-42ημ.).

Οι προσωπικότητες της Φενέρ ενεργοποιήθηκαν στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου, μέσα από τις προσωπικές ενέργειες των Τάκερ και Χολ, προς απορρόφηση της πίεσης των γηπεδούχων (41-44) κι έτσι οι φιλοξενούμενοι ακούμπησαν ξανά σε μαξιλαράκι εννιά πόντων (46-56, 25'). Η Ζάλγκιρις απάντησε με 2:30 λεπτά καλής άμυνας (50-56) καθώς οι δύο ομάδες είχαν δυσκολία στη δημιουργία ελεύθερων σουτ. Ο Φρανσίσκο έβαλε δύο διαδοχικά και η περίοδος έκλεισε με σκορ 57-62.

Έξι συνεχόμενοι πόντοι του Χόρτον Τάκερ διατήρησαν το μαξιλαράκι ασφαλείας (59-68, 2:30) για τη Φενέρ, αλλά ο Αμερικανός δεν βρήκε συμπαραστάτες. Η Ζάλγκιρις βρήκε τον δικό της ηγέτη στο πρόσωπο του Τουμπέλις ο οποίος σημείωσε επτά σερί πόντους και μείωσε τη διαφορά στο καλάθι (68-70, 35').

Όλα άρχισαν από την αρχή τέσσερα λεπτά πριν το τέλος και η Ζάλγκιρις πέρασε για πρώτη φορά μπροστά (74-72, 38') με τον επιβλητικό Τουμπέλις καθώς ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διατήρησε την επένδυση στην τριάδα των Μπόλντουιν-Χολ και Τάκερ δεν ήταν δημιουργική ή αποτελεσματική στις προσωπικές φάσεις. Αντιθέτως, ο Γκος έβαλε ένα για το +3 (77-74) των Λιθουανών κι ένα ακόμη από τον Τουμπέλις ολοκλήρωσαν την τρομερή ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

MVP Ο… Αζουόλας Τουμπέλις ο οποίος κουβάλησε τη Ζάλγκιρις στην τελευταία περίοδο και ήταν ο μοναδικός συνεπής και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έκανε ατομικό ρεκόρ στο σύστημα αξιολόγησης (31 βαθμοί) και ισοφάρισε το ρεκόρ πόντων του.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Χόρτον Τάκερ ασχέτως του ότι δεν του βγήκαν οι προσωπικές φάσεις στο τέλος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… τα 14 επιθετικά ριμπάουντ της Ζάλγκιρις σε συνδυασμό με τις +10 κατοχές από τη σύγκριση ασίστ-λαθών έδωσαν επιπλέον επιθέσεις στους νικητές.

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 N. Williams-Goss * 33:00 18 6/10 60.0% 3/5 60.0% 3/5 60.0% 3/4 75.0% 0 3 3 5 4 3 1 1 18 3 S. Francisco * 32:24 12 4/15 26.7% 2/7 28.6% 2/8 25.0% 2/2 100% 3 4 7 8 5 2 2 2 13 7 M. Wright * 31:51 11 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 3/5 60.0% 2 4 6 1 10 1 1 1 17 8 I. Brazdeikis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 D. Giedraitis 00:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 A. Tubelis * 32:53 26 9/14 64.3% 6/10 60.0% 3/4 75.0% 5/6 83.3% 2 4 6 2 6 1 0 2 31 12 M. Lo 10:46 2 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 1 0 1 1 4 1 0 1 -2 14 D. Sleva 13:28 2 1/4 25% 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 0 3 0 0 0 -2 15 L. Birutis 01:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 51 A. Butkevicius * 17:46 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 2 1 2 1 6 91 D. Sirvydis 03:33 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 92 E. Ulanovas 22:26 7 4/5 80% 2/3 66.7% 0/2 0% 3/4 75% 1 2 3 2 5 0 0 0 11 TOTAL 200:00 81 27/63 42.9% 18/34 52.9% 9/29 31.0% 18/23 78.3% 14 22 36 20 41 10 6 3 95