Ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι απέναντι στην Μονακό στο Game 2, πήρε τη νίκη με 94-64 και έκανε το 2-0, με τους Πειραιώτες να πηγαίνουν στο Πριγκιπάτο για να... τελειώσουν τη δουλειά!

Ο Ολυμπιακός έστησε πάρτι στο Game 2, με την Μονακό να είναι απλά καλεσμένη στη γιορτή των Ερυθρόλευκων.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διέλυσε τη Μονακό με 94-64, έκανε το 2-0 στη σειρά και πλέον θέλει ακόμη μια, προκειμένου να τελειώσει τη σειρά και να προκριθεί στο Final Four.

Αυτή η παράσταση του Ολυμπιακού είχε και λαμπερά ονόματα στις εξέδρες, με Γιάννη Αντετοκούνμπο, Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάιλ Κούζμα, Γιώργο Λάνθιμο, Μεντιλίμπαρ, Ποντένσε, αλλά και τον «ψυχολόγο», Νίκο Οικονομόπουλο, να παρακολουθούν από κοντά την αναμέτρηση.

Ολυμπιακός – Μονακό: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά (8-2, 3’), όμως η Μονακό, με όπλο της τα τρίποντα, ροκάνιζε διαρκώς την διαφορά και στο 6’ πέρασε μπροστά με 19-20. Ο Ολυμπιακός με ένα 7-0 πήρε ξανά τα ηνία (26-20, 9’), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 28-23 και τον Βεζένκοβ να έχει ήδη 13 πόντους.

Ο Φουρνιέ έκανε το 35-25 στο 23’ και ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Μάλιστα, μετά το 36-27 (24’), η ομάδα του Πειραιά έτρεξε ένα επιμέρους 23-4, κλείνοντας το ημίχρονο με το υπέρ του 59-31.

Η διαφορά είχε ξεφύγει, με την Μονακό, μη έχοντας τον Τάις που τραυματίστηκε και τον Τζέιμς που αποβλήθηκε, να μοιάζει με κομπάρσο στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε καν να ιδρώσει στο δεκάλεπτο αυτό, το οποίο και έκλεισε στο 72-53.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να έχει τον απόλυτο έλεγχο και τον Μπαρτζώκα να ανοίγει το ροτέισον. Αυτό βέβαια δεν ήταν αρκετό για να κάνει την Μονακό να μειώσει το σκορ και ο Ολυμπιακός, στο τέλος του αγώνα, επικράτησε με 94-64.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Σάσα Βεζένκοβ με 21 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Φουρνιέ με 16 πόντους, ΜακΚίσικ με 11 και Γουόκαπ με 10.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ … Ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ήταν σε κακή μέρα και ήταν ο μόνος που δεν σκόραρε για τον Ολυμπιακό.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Θετικός ο Χέιζ με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

Ολυμπιακός – Μονακό 2-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός, Τρίτη 5 Μαΐου 20:45

Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός, Πέμπτη 7 Μαΐου 20:30 (αν χρειαστεί)

Game 5: Δεν έχει ανακοινωθεί