Ο Παναθηναϊκός πέταξε και την δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια, δεν εκμεταλλεύτηκε για δεύτερο σερί ματς την έδρα του και είδε την Βαλένθια να φεύγει εκ νέου με τη νίκη (86-89), να φέρνει τη σειρά στα ίσια (2-2) και την πρόκριση να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία.

Σαν να μην… κέρδισε ποτέ στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε προηγηθεί με 2-0 νίκες μετά το 2/2 στην «Roig Arena», μπορεί να είχε αγκαλιάσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, αλλά φρόντισε να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του στο κατάμεστο «Telekom Center Athens» καθώς έχασε και τα δύο κανονάκια που είχε αποκτήσει την περασμένη εβδομάδα στη Βαλένθια.

Η ισπανική ομάδα υποχρέωσε και πάλι τους «πράσινους» σε ήττα με αποτέλεσμα να πάρει πίσω το αβαντάζ της έδρας, να φέρει τη σειρά στα ίσια και τα πάντα να κριθούν, πλέον, και πάλι επί ισπανικού εδάφους. Κοινώς θα κληθεί να διεκδικήσει το εισιτήριο για το Final Four από τον… πολύ δύσκολο δρόμο μίας ακόμα εκτός έδρας νίκης.

Για μια ακόμα φορά η Βαλένθια παρουσιάστηκε καλύτερη του Παναθηναϊκού, είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα ενώ δεν πανικοβλήθηκε όταν οι «πράσινοι» είχαν επιστρέψει από το -15 προσπερνώντας στο σκορ. Οι Ισπανοί έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και δεν άφησαν την μία ακόμα ευκαιρία να πάει χαμένη έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Ζαν Μοντέρο (29π., 7ασ., 7ριμπ., 3κλ.) ο οποίος πραγματοποίησε παιχνίδι… καριέρας.

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ο αγώνας

Λίγο-πολύ το ξεκίνημα του αγώνα ήταν καρμπόν με το Game 3. Η Βαλένθια ξεκίνησε πολύ καλύτερα, βρήκε πόντους σε άμεσες εκτελέσεις και έχοντας «καυτό» τον Ζαν Μοντέρο βρέθηκε να προηγείται με +8 πόντους (6-14 και 10-18).

Ο γρήγορος ρυθμός της ισπανικής ομάδας είχε αποσυντονίσει τους παίκτες των «πρασίνων» οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα (ή δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι) προκειμένου να σταματήσουν (ή έστω να διακόψουν) το ταχύτητατο (σε δημιουργία και εκτέλεση) παιχνίδι της. Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +10 για την Βαλένθια (10-20), αλλά η είσοδος του Σορτς οδήγησε τους «πράσινους» σε μίνι 5-0 για το 15-20.

Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι (Μοντέρο 10π., 2ασ., 2ριμπ.) κατάφεραν να τρέξουν δικό τους σερί 6-0 και να απαντήσουν στον Παναθηναϊκό, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +11 (15-26). Όπως και στο Game 3, έτσι και στο πρώτο δεκάλεπτο του Game 4 ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι και πρωταγωνιστές του αγώνα έχοντας εξαιρετικά ποσοστά με 8/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 5-2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη, ενώο Παναθηναϊκός είχε αντίστοιχα 6/17 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2-9 ριμπάουντ, 4 ασίστ για 3 λάθη και 2 κλεψίματα.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στο δεύτερο δεκάλεπτο καθώς το σκηνικό του αγώνα έμεινε ίδιο, ενώ ακολούθησε και «πράσινη» αστοχία. Αποτέλεσμα; Η Βαλένθια να προηγηθεί με 14 πόντους διαφορά (17-31) έχοντας επιβάλλει ολοκληρωτικά τον δικό της ρυθμό. Ο Άταμαν προσπάθησε να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και να επιστρατεύσει και νέα πρόσωπα όπως τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο Έλληνας πλέι μέικερ έγινε αμέσως παράγοντας του αγώνα, έδωσε επιθετικές λύσεις σημειώνοντας 7 πόντους αλλά ήταν τόσο μεγάλο το αμυντικό πρόβλημα που έφερε την Βαλένθια και στο +15 (24-39) στο 16’. Από εκείνο το σημείο και μετά ωστόσο ο Παναθηναϊκός έβγαλε αμυντική αντίδραση ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα ήταν το 4ο φάουλ του Χουάντσο στο 18’.

Οι «πράσινοι» μείωσαν δύο φορές στους 8 πόντους (32-40 και 35-43) με δύο γκολ φάουλ του Όσμαν αλλά ο Μοντέρο έμοιαζε να είναι ασταμάτητος. Το ημίχρονο έκλεισε με την Βαλένθια να έχει προβάδισμα επτά πόντων (37-44), με την ελληνική ομάδα να έχει βρει σερί πόντους από τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος είχε 11 πόντους με 4/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/4 βολές.

Ο Παναθηναϊκός πήρε βοήθειες από τον Λεσόρ (4π., 8ριμπ., 4ασ.) ενώ συνολικά είχε 14/27 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 3/4 βολές, 9-12 ριμπάουντ, 8 ασίστ 3 κλεψίματα και πέντε λάθη, ενώ η Βαλένθια είχε αντίστοιχα 8/16 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 10/12 βολές, 11-7 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη. Καλύτερος ήταν ο Μοντέρο με 16 πόντους και εξαιρετικά στατιστικά (1/1δίπ., 3/5τρ., 5/5β., 3ριμπ., 3ασ., 1κλ., 1λ., 24 PIR).

Η Βαλένθια με καλάθι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου βρέθηκε στο +9 (37-46) αλλά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος. Σαν να ξύπνησε από τον λήθαργο του πρώτου ημιχρόνου βγάζοντας τρομερή ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ αλλά κυρίως στην άμυνα που ήταν και η αχίλλειος πτέρνα στο πρώτο μισό του αγώνα. Με επιμέρους 12-2 έφερε τα πάνω-κάτω στο ματς και προηγήθηκε με 49-48 χάρη στους Όσμαν και Ναν οι οποίοι το είχαν πάρει πάνω τους στην επίθεση φέρνοντας την ομάδα τους σε θέση ισχύος (53-52 στο 26’) και έχοντας βάλει για τα καλά στην εξίσωση του αγώνα και τους φιλάθλους οι οποίοι παραληρούσαν στις εξέδρες του T-Center.

Αν και οι καλές άμυνες συνεχίστηκαν, δεν υπήρξε και η ανάλογη συνέχεια στην επίθεση του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ευκαιρίες για να αυξηθεί η διαφορά υπέρ της ελληνικής ομάδας. Και από τη στιγμή που δεν το εκμεταλλεύτηκε, κάποια στιγμή η Βαλένθια βρήκε δύο διαδοχικά τρίποντα και με 6-0 σερί προηγήθηκε εκ νέου με +5 πόντους (53-58).

Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο 56-60 υπέρ της ισπανικής ομάδας (Μοντέρο 21π.), με τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ να είχαν 11/23 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 12/14 βολές, 16-13 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 7 κλεψίματα και 11 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός (Όσμαν 17π., Ναν 13π.) 18/36 δίποντα, 5/17 τρίποντα, 5/6 βολές, 14-15 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 5 κλεψίματα και 11 λάθη.

Στο 33' ο Παναθηναϊκός έφερε εκ νέου το ματς στα ίσια (65-65 και 67-67) αλλά ένα τριποντο... προσευχή του Τόμπσον σε λήξη επίθεσης και μάλιστα με ταμπλό έμελλε να αλλάξει εκ νέου την εικόνα του αγώνα και να φέρει την ομάδα του σε θέση οδηγού. Η Βαλένθια προηγήθηκε με πέντε πόντους (67-72) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί ώστε να προδιαγραφεί ο τελικός νικητής.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… για δεύτερο σερί ματς ήταν καλύτερη συνολικά από τον Παναθηναϊκό και έφτασε σε μια ακόμα δίκαιη επικράτηση.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Ζαν Μοντέρο ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα έχοντας 29 πόντους με 5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη, με το PIR να φτάνει στις 45 μονάδες.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κι και Τέιλορ, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα για να φτάσει η Βαλένθια στην τελική επικράτηση και στο break της έδρας.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τσέντι Όσμαν ήταν συγκινητικός έχοντας 26 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Χέιζ Ντέιβις, ο οποίος παρά τους 12 πόντους του είχε 0/7 τρίποντα και ήταν πολύ μακρια από τον καλό του εαυτό.

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 2-2

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: E. Ataman) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 25 K. NUNN * 36:28 19 5/5 3/7 0/0 66.7% 1 3 4 4 5 0 0 3 0 5 19 6 C. OSMAN * 35:46 26 8/10 1/4 7/8 64.3% 2 2 4 0 0 1 0 4 5 0 25 11 N. HAYES-DAVIS * 25:31 12 4/7 0/7 4/4 28.6% 1 1 2 1 0 1 1 4 2 6 4 26 M. LESSORT * 31:03 8 4/9 0/0 0/0 44.4% 3 8 11 5 1 0 1 1 1 -18 15 22 J. GRANT * 26:06 4 2/6 0/2 0/0 25.0% 2 0 2 7 2 4 0 3 0 0 6 BENCH 27 V. TOLIOPOULOS 07:07 7 2/2 1/4 0/0 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 -15 8 41 J. HERNANGOMEZ 16:11 7 2/2 1/3 0/0 80.0% 3 4 7 1 2 0 0 0 0 0 10 0 T. SHORTS 06:47 3 0/4 1/1 0/0 20.0% 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 -1 17 N. ROGKAVOPOULOS 07:53 0 0/1 0/1 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 3 0 -1 1 44 K. MITOGLOU 03:13 0 0/1 0/1 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 K. FARIED 03:55 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 TEAM TOTALS 86 27/48 7/30 11/12 43.6% 18 22 40 20 12 9 2 24 17 - 87