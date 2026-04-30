Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 86-74: Τη μετέτρεψε σε σάκο του μποξ και πάει για «σκούπα»!
Η Φενέρμπαχτσε πραγματοποιώντας μια κυριαρχική εμφάνιση επιβλήθηκε (86-74) της Ζάλγκιρις και στο Game 2 των playoffs της Euroleague και πλέον πηγαίνει την επόμενη Τετάρτη (6/5, 20:00) στο Κάουνας για να τελειώσει τη σειρά και να πάρει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης στο Telekom Center Athens.
Ο Νικολό Μέλι ήταν ο ηγέτης της τουρκικής ομάδας με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Νάντο Ντε Κολό τελείωσε με 16 πόντους, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 15 πόντους, ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 15 πόντους και χωρίς να χάσει σουτ και ο Ουέιντ Μπάλντγουιν 11 πόντους.
Από τη Ζάλγκιρις ο Μόουζες Ράιτ είχε 16 πόντους και ο Αζουόλας Τουμπέλις πρόσθεσε άλλους 16. Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 4/10 σουτ εντός παιδιάς.
Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας
Από τα πρώτα λεπτά η Φενέρμπαχτσε μπήκε... αγριεμένη (17-4 στο 7.20’’) με το Νικολό Μέλι να ηγείται επιθετικά της τουρκικής ομάδας. Η Ζάλγκιρις όπως και στο Game 1 έμοιαζε να τα έχει χαμένα και απειλούσε μόνο με τον Μόουζες Ράιτ, αλλά αυτό δεν έφτανε με συνέπεια η διαφορά να μεγαλώσει (35-17 στο 14’) με τον Μέλι να έχει 12 πόντους και 3 ριμπάουντ.
Το σκηνικό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, όπου η Φενέρμπαχτσε πήγε στα αποδυτήρια με μια διαφορά 18 πόντων (51-33 στο 20') με τον Μέλι να έχει 14 πόντους, τον Μπιμπέροβιτς 10 πόντους και τον Μπάλντγουιν 8 πόντους. Οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχαν 6/11 τρίποντα (54.5%) και 11 ασίστ για 4 λάθη.
Την ίδια στιγμή η Ζάλγκιρις είχε τον Μόουζες Ράιτ με 11 πόντους και τον Τουμπέλις με 10 πόντους. Μόλις 2 πόντους είχε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στο πρώτο 20λεπτο. Η Ζάλγκιρις είχε 0/9 τρίποντα (!) και 10 ασίστ για 7 λάθη, αλλά και το εντυπωσιακό 14/16 δίποντα (87.5%).
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μίκαελ Γιάντουνεν βοήθησε επιθετικά και η διαφορά συντηρήθηκε (66-47 στο 30’) για την τουρκική ομάδα. Οι Λιθουανοί παρότι ο Τουμπέλις και ο Φρανσίσκο σκόραραν, δεν μπορούσε να περιμένει τίποτε με τα 5/23 τρίποντα (21.7%). Όπως ήταν λογικό το τέταρτο δεκάλεπτο μετατράπηκε σε τυπική διαδικασία, καθώς η Φενέρμπαχτσε σταδιακά χαλάρωσε και άρχισε να σκέφτεται το Game 3 και το φινάλε της σειράς φτάνοντας με άνεση στις δυο νίκες.
