Ο «άλλος Παναθηναϊκός» όταν απειλείται και τα «άλλα κόλπα» της ΑΕΚ στο 2026!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας περιμένει από τους «πράσινους» να παίξουν με ένστικτο επιβίωσης στο αποψινό (21.15) Game 4 με την Βαλένθια κι αποδίδει τα εύσημα στο δίδυμο Αγγελόπουλου-Σάκοτα για την μεταμόρφωση της ΑΕΚ που αξίζει την «κούπα» στο BCL.

Η αλήθεια είναι ότι λίγο η «σκούπα» (3-0 στις νίκες) του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό με σχεδόν 25 πόντους μέσης διαφοράς και λίγο η ευκολότερη του αναμενόμενου πρόκριση της Ρεάλ (το ότι έχασε ένα ματς, οφείλεται περισσότερο στην δική της αδράνεια και λιγότερο στην πίεση της Χάποελ στο Game 3 της σειράς), φέτος μας στέρησαν κατά πολύ τον ανταγωνισμό, την σκληράδα και την κόντρα που χαρακτηρίζουν συνήθως τους αγώνες των playoffs.

Παναθηναϊκός: Η χρησιμότητα του «δεν υπάρχει Game 5!»

Σε τέτοιο βαθμό που αν δεν υπήρχαν τα τρία ματς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, αλλά και το Game 3 του Κάουνας, η εφετινή post season της Euroleague θα περνούσε απαρατήρητη. Στην Ισπανία, ειδικά, όπου οι παίκτες του Άταμαν μπήκαν στο παρκέ σαν να… χρωστούν απαντήσεις και υιοθέτησαν απόλυτα αίσθηση του κατεπείγοντος, είδαμε έναν «επτάστερο» που έπαιξε στο «φουλ» της κυριαρχικότητας και του τακτικού σχεδιασμού και ειδικότερα στο Game 2 παρακολουθήσαμε ίσως το πιο συναρπαστικό παιχνίδι στην ιστορία των ευρωπαϊκών playoffs.

Κάπως έτσι, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την πιο ασταθή και ασυνεπή πορεία στην κανονική περίοδο, έδειξε πόσο υψηλού επιπέδου μπάσκετ μπορεί να παίξει αλλά και πόσο συμπαγής και πνευματικά δυνατός μπορεί να παρουσιαστεί, όταν έρχονται τα δύσκολα και ειδικότερα όταν ο αντίπαλος έχει αποδείξει ότι μπορεί να περάσει από πάνω του (η Βαλένθια τον είχε νικήσει δύο φορές καθαρά στην κανονική περίοδο)!

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι, μάλιστα (εμού συμπεριλαμβανομένου), που θεωρούσαν τους «πορτοκαλί» ικανούς να αποκλείσουν τον Κυπελλούχο Ελλάδας, από την στιγμή που έγινε γνωστή η οριστική απουσία του Κώστα Σλούκα από την σειρά. Ίσως γι’ αυτό το 2/2 του «τριφυλιού» στην “Roig Arena” έκανε τόσο εκκωφαντικό θόρυβο σε όλη την Ευρώπη και σίγουρα ξάφνιασε και ξένισε περισσότερο τον Πέδρο Μαρτίνεθ και τους παίκτες του!

Δεν εξηγείται αλλιώς το ολοκληρωτικό γύρισμα του διακόπτη στο φουλ της έντασης και της τοξικότητας που εφήρμοσαν οι Βαλενθιάνοι, αμέσως μετά το δεύτερο διαδοχικό “break” της έδρας τους και όλα όσα επακολούθησαν του Game 2, αλλά και συνέβησαν κατά την διάρκεια του Game 3.

Η ουσία, όμως, πλέον δεν βρίσκεται εκεί αλλά στο ότι η ισπανική ομάδα κατάφερε να συνέλθει από τις δύο απανωτές «σφαλιάρες» (μέσα σε λιγότερες από 10 μέρες γνώρισε 4 ήττες σε πρωτάθλημα και Euroleague) που την «πόνεσαν» πολύ και πλήττοντας την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, βρήκε την πολυπόθητη αντίδραση και μείωσε σε 2-1 στις νίκες.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, δεν έμεινε απλά «ζωντανή» στο κυνήγι του Final Four (ευθύνεται για τις 2 από τις 7 εφετινές ήττες του «τριφυλλιού» στο "T-Center"), αλλά ταυτόχρονα μετέφερε την πίεση στους «πράσινους» που απόψε θα παίξουν με την πλάτη στον τοίχο και αναγκαστικά θα μπουν στην λογική «ο θάνατός σου, η ζωή μου»! Και αυτό, όχι γιατί με ήττα θα αποκλειστούν, αλλά γιατί θα βάλουν τους εαυτούς τους στην διαδικασία της επιτροφής στην Ιβηρική για ένα Game 5, που μετά το αρχικό 2-0 δεν φαινόταν καν στον ορίζοντα!

Δίνω τόσο μεγάλη έμφαση στο Game 4, γιατί θεωρώ ότι όχι απλά «δεν υπάρχει Game 5», αλλά και ότι ούτε θα υπάρξει. Τι θέλω να πω; Ότι αν απόψε το «τριφύλλι» δεν πατήσει παρκέ έχοντας «το μαχαίρι στα δόντια», αν δεν παίξει «μπασκετικό ξύλο» από την πρώτη κατοχή, αν δεν επιβάλει τον «δικό του νόμο» στο ματς και δεν επιδιώξει να χαλάσει το παιχνίδι της Βαλένθια, τότε θα αποχαιρετήσει τις προσδοκίες για το όγδοο.

Δεν βλέπω πως – αν η Βαλένθια ισοφαρίσει σε 2-2 – ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πετύχει και 3η εκτός έδρας νίκη στην «φωλιά» των «νυχτερίδων» αν κληθεί να ταξιδέψει ξανά την ερχόμενη εβδομάδα στην Ισπανία για Game 5!

Όταν μία σειρά έχει αποφασιστεί από συνολικά τέσσερις κατοχές (+1 & +2 ο ΠΑΟ στα δύο πρώτα ματς και +4 οι Ισπανοί στο 3ο), όποιος πιστεύει ότι το «τριφύλλι» «έκανε δώρο» ένα ματς για να δώσει το παρών ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον τελικό του Final Four, απλά πρέπει να πάψει να ασχολείται με το άθλημα...

Η Βαλένθια πήρε αυτό που χρειαζόταν για να επιβιώσει και να πιστέψει στην ολική ανατροπή και αυτό – δυστυχώς – είναι που την καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη για το Game 4.

Επομένως, η μεγαλη ώρα έφτασε και το αποψινό ματς είνα από αυτά που χαρακτηρίζονται «χωρίς επόμενη μέρα»! Έστω κι αν πάντα υπάρχει... Αν ο Παναθηναϊκός έχει κάτι στα πολύ συν του, αυτα είναι η έδρα και το mood της σκληράδας στο οποίο ξέρει πολύ καλά να μπαίνει, με 20.000 φίλους του να σπρώχνουν και φυσικά με τόσο μεγάλο διακύβευμα να περιμένει... Μην ξεχνάτε ότι στο καλό αποψινό σενάριο, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, απείχε τρία εντός έδρας ματς από το όγδοο!

Επίσης το ότι η ισπανική ομάδα έχασε στην έδρα της δύο ματς που κρίθηκαν στην τελευταία κατοχή και παρ' ολίγο να «πουλήσει» ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε με +19 στο 2ο μέρος (σκόραρε μόλις 1 πόντο στα τελευταία 5,5 λεπτά), λέει πολλά για το πόσο πνευματικά αδύναμη δείχνει και το πόσο άπειρη είναι στις ειδικές καταστάσεις...

ΑΕΚ: Είχε «φωνάξει» από τα playoffs ότι αυτό το τρόπαιο το δικαιούται!

Η εφετινή προσπάθεια της «βασίλισσας» είχε φανεί από τα τέλη του του 2025, ότι είχε διαφορετικές βάσεις. Τότε που αναγκάστηκε να αποχωριστεί τον βασικό «πυλώνα» του παιχνιδιού της (Κρις Σίλβα) και να βάλει o Μάκης Αγγελόπουλος το χέρι στην τσέπη για να φέρει στα Άνω Λιόσια δύο παίκτες που θα την ανέβαζαν επίπεδο!

Κι αν ο Φίζελ δεν ήταν η πλέον φανταχτερή προσθήκη και για μεγάλο διάστημα δυσκολευόταν να βρει ρόλο και ρυθμό, ο Νάναλι αποτέλεσε εξαιρετική επιλογή με φόντο την υπεραξία που χρειαζόταν η ομάδα για να κοιτάξει στα μάτια τις δύο ισπανικές ομάδες (Μπανταλόνα και Μάλαγα) που ήταν τα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο.

Η ενίσχυση της ομάδας, ωστόσο, δεν έφτανε από μόνη της για να παρουσιάσει τόσο μεγάλη συνέπεια και προοδευτική βελτίωση, ώστε να φτάσει στον τελικό του BCL (αποκλείοντας διαδοχικά τις δύο προαναφερθείσες) και να είναι το φαβορί για την κούπα (η Ρίτας πάντως θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί απέχει αρκετά από την ομάδα που δέχτηκε 111 πόντους στις 17 Δεκέμβρη στην Πάτρα από τον Προμηθέα)!

Εκεί έρχεται το μεγάλο μερίδιο της «αλεπούς των πάγκων» που ακούει στο όνομα του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος βρήκε ίσως την τέλεια «χημεία» για το υλικό που είχε στα χέρια του, έβαλε τους παίκτες να «αγοράσουν» την αμυντική του φιλοσοφία και το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του.

Το βραβείο του «προπονητή της χρονιάς» στην διοργάνωση που του απονεμήθηκε, έρχεται σαν επισφράγισμα της αδιάκοπης – στα 73 του χρόνια – αφοσίωσης στο μπάσκετ και στην διεκδίκηση της νίκης.

Το παθητικό των 67 και των 65 πόντων κόντρα σε αντιπάλους (Μπανταλόνα και Μάλαγα) που παίζουν σε υψηλό αριθμό κατοχών και μέχρι εκείνο το σημείο σκόραραν κατά μέσο όρο 85,9 και 88,3 πόντους αντίστοιχα, δείχνει πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό της βελτίωσης αλλά και πόσο αποφασισμένη η ΑΕΚ, καθώς απέχει μόλις 40 αγωνιστικά λεπτά από την ώρα της απονομής.

Ο ημιτελικός με την κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων στην διοργάνωση, μας έκανε σοφότερους σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ότι η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη και πιο έμπειρη από πέρυσι και αξίζει να φέρει στην Ελλάδα το 4ο ευρωπαϊκό και 5ο διεθνές τρόπαιο και δεύτερον ότι οι παίκτες της στάζουν «μπασκετικό δηλητήριο». Υπάρχει και ένα τρίτο που έχει να κάνει με την σαφώς χειρότερη εφετινή Ουνικάχα, αλλά αυτό πλέον δεν έχει καμία απολύτως σημασία.

Ίσως να έχει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (09/05), οπότε και θα έχει τελειώσει ο 7ος ευρωπαϊκός τους τελικός, αν κι εφόσον οι «κιτρινόμαυροι» έχουν στεφθεί Κυπελλούχοι Ευρώπης. Τότε ναι, θα μετράει περισσότερο ότι πριν το πάρει νίκησε δύο ομαδάρες με πολύ μεγαλύτερο budget και περισσότερη ποιότητα στο ρόστερ και ανάγκασε τους συνδιοργανωτές της Μπανταλόνα να «βρίζει την ώρα και στην στιγμή» που βρήκε την «Ένωση» στον δρόμο της.

Υγ.1: Δεύτερος διαδοχικός τελικός στο FIBA Europe Cup για τον ΠΑΟΚ, τελικός στο BCL και προοπτική κούπας για την ΑΕΚ και υψηλές πιθανότητες για δύο εκπροσώπους στο Final Four της Euroleague για 3η συνεχή χρονιά! Ζούμε μέρες της δεκαετίας του '90 και όλα δείχνουν ότι το ελληνικό μπάσκετ αναβαθμίζεται σοβαρά και ότι αυτή η αναβάθμιση θα έχει διάρκεια...



Υγ.2: Η επανέναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή είναι ξεκάθαρο ότι επηρέασε σφόδρα την Χάποελ σε ένα χρονικό σημείο που μόλις είχε επιστρέψει στην βάση της κι έκτοτε, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν μπόρεσε να ξαναπλησιάσει στα standards απόδοσης που είχε μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη.

Υγ.3: Η Ρεάλ δεν επηρεάστηκε σχεδόν καθόλου από το σοκ της απώλειας του Ταβάρες με το καλησπέρα στα playoffs και το φορμάρισμα του Καμπάτσο (μ.ο. 16,2π. & 4,5ασ. με 48,3% τριπ. στην post season), έχει πάει το παιχνίδι της σε υψηλότερη διάσταση σε σχέση με την regular season.

Υγ.4: Η ολική επαναφορά της Ζάλγκιρις από το -19 στο Game 3 και η εξοικείωση του Μασιούλις με τον τρόπο σκέψης και τις ιδέες του Saras, αφήνουν υποσχέσεις για μεταφορά της σειράς στην Κωνσταντινούπολη, όπου ένα ενδεχόμενο Game 5 θα είναι η επιτομή του physicality και της πνευματικής υπεροχής για την ομάδα που θα επικρατήσει.

