Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μιλώντας στην Media Day της Βαλένθια πριν από το Game 4 αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο περιστατικό με τον Εργκίν Άταμαν.

Ο προπονητής της Βαλένθια μίλησε για τα όσα συνέβησαν στο Game 3 και στο επεισόδιο με την αποβολή του από το ματς μαζί με τον Εργκίν Άταμαν.

Επιπλέον στάθηκε και στην ερχόμενη αναμέτρηση του «Telekom Center Athens», με την ομάδα του να έχει μειώσει τη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό σε 2-1.

«Το Game 4 θα είναι όπως και τα άλλα 3. Πολύ ισορροπημένα τα πράγματα, με τις δύο ομάδες να παίζουν σκληρά και με πολύ καλούς παίκτες. Είναι σχεδόν σίγουρο πως θα κριθεί κι αυτό στο τέλος. Ο Πουέρτο δεν θα παίξει, είναι σίγουρο πως θα λείψει για πάνω από μία εβδομάδα και ακόμα και να πάει η σειρά σε πέμπτο ματς δεν θα παίξει» είπε αρχικά ο Πέδρο Μαρτίνεθ και συνέχισε:

«Αρχικά δεν είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα συνέβησαν εχτές. Ήταν η πρώτη μου τεχνική ποινή στη σεζόν, τόσο εγχώρια όσο και ευρωπαϊκά. Θέλω καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τους διαιτητές, γιατί τους έφερα σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν είμαι χαρούμενος. Όμως έτσι συνέβη, υπήρχαν νεύρα γιατί στα περασμένα ματς ο κόουτς Αταμάν πίεζε τους διαιτητές και πήρε προβάδισμα από τις τεχνικές ποινές στα πρώτα δύο ματς. Χτες κερδίζαμε με 13 και έκανε το ίδιο πράγμα χωρίς λόγο, ενώ παίζαμε πολύ καλά και είχαμε ένα σημαντικό προβάδισμα.

Αυτό είναι κάτι που είναι εκτός των αθλητικών ιδανικών και αξιών. Εννοείται τρέφω σεβασμό στον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό κι ελπίζω πως ο κόσμος θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Όποιος παίξει καλύτερα θα κερδίσει, αν αυτός είναι ο Παναθηναϊκό τότε συγχαρητήρια».

Και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο: «Η ατμόσφαιρα των φίλων του Παναθηναϊκού ήταν κανονική, είναι μία καυτή ατμόσφαιρα και οι φίλοι της ομάδας είναι παθιασμένοι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να πεις για εκείνους, είναι τρομεροί και είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν πέρασαν την «κόκκινη γραμμή» και ελπίζω πως και αύριο επίσης δεν θα την περάσουν. Σίγουρα θέλουν να πιέσουν την ομάδα μας και του διαιτητές, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό άπαξ και δεν περάσουν τα όρια»

Και κατέληξε: «H EuroLeague είναι μια πολύ ανταγωνιστική λίγκα. Η Ρεάλ προηγείται με 2-1, η Φενέρμπαχτσε το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα φαβορί για να κερδίσει τον τίτλο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα από τα δύο ματς στη Βαλένθια. Εντέλει κέρδισαν εκείνοι γιατί έπαιξαν καλύτερα στα τελευταία δευτερόλεπτα και στα δύο ματς, αλλά για μένα δεν θα ήταν σωστό ένα 3-0. Παίζουμε αρκετά καλό μπάσκετ για να οδηγήσουμε τη σειρά σε Game 5. Θα δούμε αν θα παίξουμε καλό μπάσκετ αύριο».