Η ΑΕΚ πήρε τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό του Basketball Champions League ο οποίος θα είναι ο 7ος στην ιστορία της!

Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά... επτά τελικούς θα μετράει από τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ μετά τη μεγάλη της νίκη επί της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four στο BCL.

H «Ένωση» έφτασε αισίως τους επτά διεθνείς τελικούς και τους τρεις στο Basketball Champions League, έχοντας στο παλμαρέ της και τέσσερις κατακτήσεις τροπαίων! Η αρχή έγινε το 1968 στο Καλλιμάρμαρο όταν η ΑΕΚ είχε νικήσει τη Σλάβια Πράγας με 89-82 και μπροστά σε 80.000 φιλάθλους.

Ακολούθησε ο τελικός της Euroleague 30 χρόνια αργότερα, με την ΑΕΚ να γνωρίζει την ήττα από την Κίντερ Μπολόνια με 58-44 στην Βαρκελώνη. Παρόλα αυτά οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το αίμα τους πίσω δύο χρόνια αργότερα, όταν και κατέκτησαν στη Λωζάνη το Κύπελλο Σαπόρτα κερδίζοντας την ιταλική ομάδα με 83-76.

Επόμενος ευρωπαϊκός τελικός το 2018 στην Αθήνα έχοντας κατακτήσει το Basketball Champions League με 100-94 στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Μονακό. Την αμέσως επόμενη χρονιά κατέκτησε και το Διηπειρωτικό Κύπελλο στο Ρίο ντε Τζανέιρο απέναντι στην Φλαμένγκο (86-70) ενώ η τελευταία της συμμετοχή σε τελικό σημειώθηκε το 2020 στο ΟΑΚΑ, όταν και ηττήθηκε από την Μπούργκος στο ΟΑΚΑ με 85-74.

Οι τελικοί της ΑΕΚ