Σάκοτα: «Πρέπει να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές»

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό του BCL, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στη Ρίτας (9/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να στέκεται στην αμυντική εικόνα της «Ένωσης», αλλά και στο κίνητρο που συνεχίζει να έχει έπειτα από 50 χρόνια στους πάγκους.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Μάλαγα και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four που διεξάγεται στην Μπανταλόνα, διεκδικώντας τον τίτλο απέναντι στη Ρίτας (9/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Από την πλευρά του, ο Ντράγκαν Σάκοτα ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου: «Αν το δούμε ως παιχνίδι μεγάλης σημασίας, πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά τότε δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος. Πάντα θα έχω κάποια… παράπονα. Παίξαμε σπουδαία άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες που παίζουν σκληρά και τρέχουν. Κάθε ματς είναι διαφορετικό και έχει να κάνει και με τις δικές μας επιλογές. Με καθαρό μυαλό μπορούμε να πούμε ότι κάναμε πολύ καλό transition σήμερα».

Και πρόσθεσε: «Έχω διαβάσει κάποιες δηλώσεις παικτών που δείχνουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές. Είναι μια διαδικασία που συνδέεται και με την περσινή εμπειρία, όταν φτάσαμε μέχρι εκεί που φτάσαμε (ημιτελικά)».

Σχετικά με το πού βρίσκει τη ζωντάνια μετά από 50 χρόνια στους πάγκους, είπε: «Είναι διαφορετικές οι φάσεις στην καριέρα ενός προπονητή. Πώς ξεκινά, πώς εξελίσσεται, πώς βρίσκεται σε μια καλή ομάδα και πώς αντέχει μέσα στον χρόνο. Πρέπει να περάσει από όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει για εμένα πίεση. Μπορεί να σταματήσω… αύριο, μπορεί και να συνεχίσω. Έχω δημιουργήσει ένα τιμ που με βοηθά πολύ. Και οι επιλογές παικτών που κάνουμε παίζουν ρόλο. Μπορεί να μην βγαίνουν όλες, αλλά η βελτίωση φαίνεται».

Μιλώντας για τον τελικό, είπε: «Πολλοί πίστευαν ότι η Τενερίφη είναι το φαβορί για τον τελικό, κι εγώ το ίδιο. Είχαν κερδίσει τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη. Όμως σήμερα η Ρίτας έπαιξε δυνατά και ουσιαστικά έλεγξε το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Σίγουρα θα είναι ένας δυνατός τελικός. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλούς παίκτες με κάτω από 20 λεπτά συμμετοχής. Θα δούμε τη συγκέντρωση και τις δυνάμεις που θα έχουμε».