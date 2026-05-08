Το τρόπαιο του Basketball Champions League θα διεκδικήσει η ΑΕΚ το Σάββατο (9/5, 21:00) με αντίπαλο τη Ρίτας Βίλνιους στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona», μετά τη νίκη (78-65) επί της Μάλαγα στον ημιτελικό.

Με εξαιρετική άμυνα οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ομάδα της Ανδαλουσίας, που δεν μπόρεσε να βρει λύσεις, παρά τις «αλχημείες» του Ίμπον Ναβάρο.

Η ΑΕΚ ήταν πολύ καλά διαβασμένη και αποφασισμένη να κάνει το πρώτο βήμα για τη νίκη, που θα την φέρει μια... ανάσα από την κατάκτηση του τροπαίου.

