EuroLeague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για να τελειώσει τη σειρά

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο T - Center (21:15, LIVE από το Gazzetta), με σκοπό να τελειώσει τη σειρά και να κάνει το 3-1.

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη του Game 4 απέναντι στη Βαλένθια, με σκοπό να γίνει η τρίτη ομάδα που παίρνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Οι Πράσινοι υποδέχονται τη Βαλένθια στο «T-Center», με μόνο στόχο τη νίκη, η οποία θα «τελειώσει» τη σειρά και θα στείλει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου τον περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο Κάουνας, η Ζάλγκιρις, μετά την απίθανη ανατροπή της στο τρίτο ματς με τη Φενέρ, υποδέχεται ξανά τους πρωταθλητές Ευρώπης (8/5, 20:00), θέλοντας να κάνει το 2-2 και να παίξει τα ρέστα της στην Πόλη.

Ολυμπιακός-Μονακό 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 2-1

@Photo credits: eurokinissi
     

