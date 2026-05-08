Σάκοτα: Προπονητής της σεζόν στο BCL
Aποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Ακόμα μία μεγάλη ατομική διάκριση στο πλούσιο βιογραφικό του, προσέθεσε o Ντράγκαν Σάκοτα το μεσημέρι της Παρασκευής στο γκαλα του Final Four του BCL που διεξάγεται στην Μπανταλόνα. Ο τεχνικός της ΑΕΚ βραβεύτηκε ως προπονητής της χρονιάς για φέτος στην διοργάνωση και όχι άδικα όπως φαίνεται το απολογισμό της σεζόν.
Η Ένωση, φέτος, στην πορεία της προς τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Ρίτας, έκανε 14 νίκες και μόλις 2 ήττες, ενώ μέσα στο 2026 και μετά τις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ είχε 9 νίκες σε 10 παιχνίδια.
Κατά την βράβευσή του από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο έμπειρος κόουτς αστειευόμενος είπε πως δεν θα σταματούσε την προπονητική αν δεν κατακτούσε την συγκεκριμένη διάκριση.
👏 Ο Ντράγκαν Σάκοτα παραλαμβάνει το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς για το BCL από τον Παναγιώτη Γιαννάκη pic.twitter.com/YYEYkcCCY3— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 8, 2026
