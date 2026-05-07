ΑΕΚ: Η μέρα, η ώρα και ο αντίπαλος στον τελικό του BCL
Σπουδαία και κυριαρχική εμφάνιση από την ΑΕΚ στον ημιτελικό του BCL απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα με αποτέλεσμα να πάρει τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.
Απέναντί της θα βρει τη Ρίτας Βίλνιους η οποία με τη σειρά της επικράτησε εύκολα της Τενερίφης στον πρώτο ημιτελικό του Final Four με 87-69 «τσεκάροντας» το εισιτήριο του τελικού.
Ο μεγάλος τελικός του φετινού Basketball Champions League θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (9/5) στις 21:00 στο «Palau Municipal d'Esports» στην Μπανταλόνα και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4.
Πέμπτη 7/5
Ημιτελικοί
- Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη 87-69
- Ουνικάχα Μάλαγα - ΑΕΚ 65-78
Σάββατο 9/5
Μικρός Τελικός
- Ουνικάχα Μάλαγα - Τενερίφη (18:00)
Μεγάλος Τελικός
- ΑΕΚ - Ρίτας Βίλνιους (21:00)
