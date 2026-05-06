Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Μαρτίνεθ και Άταμαν είχαν έντονη λογομαχία πρόσωπο με πρόσωπο και αποβλήθηκαν!
Μεγάλη ένταση είχε το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telekom Center με τους «πράσινους» να διεκδικούν την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Τα... αίματα ωστόσο άναψαν στο τρίτο δεκάλεπτο όταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρεώθηκε με φάουλ στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ περίπου 2:30 πριν το φινάλε της περιόδου. Ο Εργκίν Άταμαν και ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκαν γι' αυτή τη φάση.
Ως αποτέλεσμα ήρθε η αντίδραση από τον πάγκο της Βαλένθια με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να επεμβαίνει και να ζητά να τιμωρηθεί ο Τούρκος προπονητής για τα παράπονά του. Μάλιστα, ο κόουτς Άταμαν βγήκε εκτός εαυτού με τους δύο προπονητές να έρχονται σε απόσταση αναπνοής λίγο πριν πιαστούν στα χέρια. Οι διατητές αποφάσισαν και οι δύο να αποβληθούν από τη συνέχεια της αναμέτρησης μετά το χοντρό επεισόδιο που προκάλεσαν.
