ΑΕΚ: Μάκης και Βαγγέλης Αγγελόπουλος δίπλα στην Ένωση για τον ημιτελικό με Μάλαγα
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Μάλαγα το βράδυ της Πέμπτης (22:00), σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστό υπόβαθρο, αφού η «Ένωση» ψάχνει απάντηση απέναντι στους Ισπανούς μετά τον περσινό αποκλεισμό της.
Η Ένωση έχει πάνω από 700 οπαδούς της στο γήπεδο που έκαναν το ταξίδι και έχουν πάρει θέση στο γήπεδο της Μπανταλόνα. Δίπλα στην ομάδα σε άλλο ένα ματς είναι και οι Μάκης και Βαγγέλης Αγγελόπουλος.
Την ακολούθησαν και στην Ισπανία σε άλλη μια μεγάλη βραδιά.
