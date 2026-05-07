Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Μια ΑΕΚ να την πιεις στο ποτήρι, μια ΑΕΚ όνειρο. Η Ένωση έκανε... σκόνη και θρύψαλα την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του BCL και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης μετά το 65 -78.
Η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όπου... στραγγάλισε τους Ισπανούς (21-37) και έβαλε το νερό στο αυλάκι για τη συνέχεια.
Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας, κέρδισε άνετα την μάχη της κερκίδας. Πάει για το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση.
Για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ τελείωσε με 16 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12. Ο Πέρι μέτρησε 12 ποντους.
Μάλαγα - ΑΕΚ: Το ματς
GREG BROWN WHAT HAVE YOU DONE?!?!?!? 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯#BASKETBALLCL | @AEKBCGR — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
Η ΑΕΚ με ένα γρήγορο 5-0 από Φλιώνη και Φίζελ έδειξε να πατά καλύτερα στο πρώτο λεπτό, ωστόσο η Μάλαγα αντέδρασε και απάντησε γρήγορα για το 5-5 με τον Πέρι. Οι δύο ομάδες δυσκολευόντουσαν επιθετικά και οι άμυνες έκλεψαν την παράσταση στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Βασίλισσα να προηγείται με 9-14.
Ο Σκορδίλης από κοντά έκανε το 14-19 για την Ένωση στο 14, χτυπώντας στο ζωγραφιστό. Ο Σκορδίλης ανάγκασε τον Ναβάρο να καλέσει timeout, γράφοντας το 14-24. Η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο και με τον Μπάρτλεϊ έγραψε το 16-33 στο 16'. Το show της ΑΕΚ στο ημίχρονο έκλεισε στο 21-37 με το καλάθι του Νάναλι
Η Μάλαγα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 27-37 του Μπαρέιρο στο 22'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο επανέφερε τη διαφορά στους 12 για το 30-42. Το καλάθι του Πέρι στο ανοιχτό γήπεδο έκανε τον Σάκοτα να καλέσει timeout με το σκορ στο 36-44 στα μέσα της δεύτερης περιόδου.
Ο Γκρέι με γκολ φάουλ μετά από άλλη μια καλαθάρα έγραψε το 50-66, ενώ λίγο αργότερα ο Μπράουν έστειλε τη διαφορά στο 50-68. Ο Πέρι έκανε το 57-68, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Ο Γκρέι έκανε το 59-72 στο 38' και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σπουδαια πρόκριση.
Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 41-56, 65-78
MVP: Ο ηγέτης Μπάρτλεϊ με 16 πόντους και ο x-factor Λεκαβίτσιους με 12 πόντους. Εξαιρετικός και ο Γκρέι με 10 και πολλές κερδισμένες μάχες!
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν ξεχώρισε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι μόλις 21 πόντοι που επέτρεψε η ΑΕΚ στη Μάλαγα στο ημίχρονο.
|Unicaja
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Tyson Perez *
|22:31
|2
|1/5
|20%
|1/3
|33.33%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|3
|7
|10
|1
|1
|2
|1
|-
|0
|8
|1
|Chase Audige *
|14:32
|5
|2/7
|28.57%
|1/3
|33.33%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|2
|2
|-
|1
|-
|-9
|3
|2
|Aleksander Balcerowski
|14:45
|8
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|-
|4
|-
|4
|1
|-
|-
|-3
|10
|3
|James Webb III
|17:39
|5
|2/6
|33.33%
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-19
|2
|4
|Tyler Kalinoski
|20:10
|6
|2/9
|22.22%
|0/2
|0%
|2/7
|28.57%
|0/1
|0%
|2
|3
|5
|3
|5
|1
|-
|-
|6
|5
|7
|Jonathan Barreiro *
|22:39
|6
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33.33%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|2
|2
|-
|-
|-
|4
|6
|9
|Alberto Diaz
|17:31
|4
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|1
|3
|4
|3
|-
|2
|2
|-
|-15
|8
|11
|Justin Cobbs
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|19
|Emir Sulejmanovic
|14:19
|4
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|-
|3
|2
|1
|-
|-5
|5
|33
|Killian Tillie
|10:59
|7
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33.33%
|2/2
|100%
|-
|4
|4
|-
|-
|1
|1
|-
|-6
|9
|45
|David Kravish *
|17:26
|6
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|2
|-
|-
|-
|-12
|7
|55
|Kendrick Perry *
|27:29
|12
|4/12
|33.33%
|2/5
|40%
|2/7
|28.57%
|2/5
|40%
|-
|-
|-
|6
|2
|2
|1
|-
|-6
|6
|Team/Coaches
|TOTAL
|200
|65
|23/64
|35.94%
|15/32
|46.88%
|8/32
|25%
|11/17
|64.71%
|15
|22
|37
|18
|23
|11
|7
|-
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|RaiQuan Gray *
|33:45
|10
|4/10
|40%
|4/7
|57.14%
|0/3
|0%
|2/4
|50%
|-
|2
|2
|1
|5
|1
|-
|-
|15
|4
|1
|Gaios Skordilis
|04:16
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|5
|4
|2
|Greg Brown III
|19:03
|8
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|1
|6
|7
|-
|3
|1
|1
|1
|7
|13
|4
|Dimitris Katsivelis
|11:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|3
|1
|-
|1
|1
|16
|6
|7
|Dimitris Flionis *
|09:30
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|3
|3
|-
|1
|2
|1
|-
|-4
|5
|8
|Keyshawn Feazell *
|17:01
|6
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|2
|2
|-
|-
|1
|0
|12
|9
|Lukas Lekavicius
|26:52
|14
|3/6
|50%
|1/3
|33.33%
|2/3
|66.67%
|6/6
|100%
|-
|4
|4
|5
|1
|2
|1
|-
|15
|19
|11
|Nikos Arsenopoulos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|19
|Mindaugas Kuzminskas
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|21
|James Nunnally
|25:12
|14
|5/12
|41.67%
|3/6
|50%
|2/6
|33.33%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|6
|1
|3
|1
|-
|15
|15
|24
|Frank Bartley *
|29:19
|16
|4/9
|44.44%
|0/0
|0%
|4/9
|44.44%
|4/6
|66.67%
|-
|2
|2
|2
|1
|4
|1
|-
|6
|10
|33
|Vasilis Charalampopoulos *
|23:20
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|1
|1
|-
|-
|-10
|4
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|-
|1
|-
|TOTAL
|200
|78
|27/51
|52.94%
|17/27
|62.96%
|10/24
|41.67%
|14/21
|66.67%
|6
|28
|34
|20
|17
|15
|6
|3
