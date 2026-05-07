Η εκπληκτική ΑΕΚ, η ασταμάτητη Βασίλισσα έκανε... πλάκα στην Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL και με το εμφατικό 65-78 έκλεισε τη θέση της για τον τελικό κόντρα στη Ρίτας. Ρεσιτάλ της ομάδας του Σάκοτα.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Μια ΑΕΚ να την πιεις στο ποτήρι, μια ΑΕΚ όνειρο. Η Ένωση έκανε... σκόνη και θρύψαλα την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του BCL και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης μετά το 65 -78.

Η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όπου... στραγγάλισε τους Ισπανούς (21-37) και έβαλε το νερό στο αυλάκι για τη συνέχεια.

Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας, κέρδισε άνετα την μάχη της κερκίδας. Πάει για το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση.

Για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ τελείωσε με 16 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12. Ο Πέρι μέτρησε 12 ποντους.

Μάλαγα - ΑΕΚ: Το ματς

Η ΑΕΚ με ένα γρήγορο 5-0 από Φλιώνη και Φίζελ έδειξε να πατά καλύτερα στο πρώτο λεπτό, ωστόσο η Μάλαγα αντέδρασε και απάντησε γρήγορα για το 5-5 με τον Πέρι. Οι δύο ομάδες δυσκολευόντουσαν επιθετικά και οι άμυνες έκλεψαν την παράσταση στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Βασίλισσα να προηγείται με 9-14.

Ο Σκορδίλης από κοντά έκανε το 14-19 για την Ένωση στο 14, χτυπώντας στο ζωγραφιστό. Ο Σκορδίλης ανάγκασε τον Ναβάρο να καλέσει timeout, γράφοντας το 14-24. Η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο και με τον Μπάρτλεϊ έγραψε το 16-33 στο 16'. Το show της ΑΕΚ στο ημίχρονο έκλεισε στο 21-37 με το καλάθι του Νάναλι

Η Μάλαγα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 27-37 του Μπαρέιρο στο 22'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο επανέφερε τη διαφορά στους 12 για το 30-42. Το καλάθι του Πέρι στο ανοιχτό γήπεδο έκανε τον Σάκοτα να καλέσει timeout με το σκορ στο 36-44 στα μέσα της δεύτερης περιόδου.

Ο Γκρέι με γκολ φάουλ μετά από άλλη μια καλαθάρα έγραψε το 50-66, ενώ λίγο αργότερα ο Μπράουν έστειλε τη διαφορά στο 50-68. Ο Πέρι έκανε το 57-68, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Ο Γκρέι έκανε το 59-72 στο 38' και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σπουδαια πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 41-56, 65-78

MVP: Ο ηγέτης Μπάρτλεϊ με 16 πόντους και ο x-factor Λεκαβίτσιους με 12 πόντους. Εξαιρετικός και ο Γκρέι με 10 και πολλές κερδισμένες μάχες!

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν ξεχώρισε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι μόλις 21 πόντοι που επέτρεψε η ΑΕΚ στη Μάλαγα στο ημίχρονο.



Unicaja FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Tyson Perez * 22:31 2 1/5 20% 1/3 33.33% 0/2 0% 0/0 0% 3 7 10 1 1 2 1 - 0 8 1 Chase Audige * 14:32 5 2/7 28.57% 1/3 33.33% 1/4 25% 0/0 0% - - - 2 2 - 1 - -9 3 2 Aleksander Balcerowski 14:45 8 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 4 - 4 - 4 1 - - -3 10 3 James Webb III 17:39 5 2/6 33.33% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% - 1 1 - 2 - - - -19 2 4 Tyler Kalinoski 20:10 6 2/9 22.22% 0/2 0% 2/7 28.57% 0/1 0% 2 3 5 3 5 1 - - 6 5 7 Jonathan Barreiro * 22:39 6 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33.33% 3/4 75% 1 1 2 2 2 - - - 4 6 9 Alberto Diaz 17:31 4 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 4/5 80% 1 3 4 3 - 2 2 - -15 8 11 Justin Cobbs 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 0 0 19 Emir Sulejmanovic 14:19 4 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 3 2 5 - 3 2 1 - -5 5 33 Killian Tillie 10:59 7 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33.33% 2/2 100% - 4 4 - - 1 1 - -6 9 45 David Kravish * 17:26 6 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 - - - -12 7 55 Kendrick Perry * 27:29 12 4/12 33.33% 2/5 40% 2/7 28.57% 2/5 40% - - - 6 2 2 1 - -6 6 Team/Coaches TOTAL 200 65 23/64 35.94% 15/32 46.88% 8/32 25% 11/17 64.71% 15 22 37 18 23 11 7 -