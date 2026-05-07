Μάλαγα - ΑΕΚ 65-78: Και ξανά, ξανά θα γίνεις Βασίλισσα

Νίκος Καρφής

Η εκπληκτική ΑΕΚ, η ασταμάτητη Βασίλισσα έκανε... πλάκα στην Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL και με το εμφατικό 65-78 έκλεισε τη θέση της για τον τελικό κόντρα στη Ρίτας. Ρεσιτάλ της ομάδας του Σάκοτα.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Μια ΑΕΚ να την πιεις στο ποτήρι, μια ΑΕΚ όνειρο. Η Ένωση έκανε... σκόνη και θρύψαλα την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του BCL και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης μετά το 65 -78.

Η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όπου... στραγγάλισε τους Ισπανούς (21-37) και έβαλε το νερό στο αυλάκι για τη συνέχεια.

Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας, κέρδισε άνετα την μάχη της κερκίδας. Πάει για το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση.

 

Για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ τελείωσε με 16 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12. Ο Πέρι μέτρησε 12 ποντους.

Μάλαγα - ΑΕΚ: Το ματς

Η ΑΕΚ με ένα γρήγορο 5-0 από Φλιώνη και Φίζελ έδειξε να πατά καλύτερα στο πρώτο λεπτό, ωστόσο η Μάλαγα αντέδρασε και απάντησε γρήγορα για το 5-5 με τον Πέρι. Οι δύο ομάδες δυσκολευόντουσαν επιθετικά και οι άμυνες έκλεψαν την παράσταση στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Βασίλισσα να προηγείται με 9-14.

Ο Σκορδίλης από κοντά έκανε το 14-19 για την Ένωση στο 14, χτυπώντας στο ζωγραφιστό. Ο Σκορδίλης ανάγκασε τον Ναβάρο να καλέσει timeout, γράφοντας το 14-24. Η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο και με τον Μπάρτλεϊ έγραψε το 16-33 στο 16'. Το show της ΑΕΚ στο ημίχρονο έκλεισε στο 21-37 με το καλάθι του Νάναλι

Η Μάλαγα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 27-37 του Μπαρέιρο στο 22'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο επανέφερε τη διαφορά στους 12 για το 30-42. Το καλάθι του Πέρι στο ανοιχτό γήπεδο έκανε τον Σάκοτα να καλέσει timeout με το σκορ στο 36-44 στα μέσα της δεύτερης περιόδου.

Ο Γκρέι με γκολ φάουλ μετά από άλλη μια καλαθάρα έγραψε το 50-66, ενώ λίγο αργότερα ο Μπράουν έστειλε τη διαφορά στο 50-68. Ο Πέρι έκανε το 57-68, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Ο Γκρέι έκανε το 59-72 στο 38' και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σπουδαια πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 41-56, 65-78

MVP: Ο ηγέτης Μπάρτλεϊ με 16 πόντους και ο x-factor Λεκαβίτσιους με 12 πόντους. Εξαιρετικός και ο Γκρέι με 10 και πολλές κερδισμένες μάχες!

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν ξεχώρισε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι μόλις 21 πόντοι που επέτρεψε η ΑΕΚ στη Μάλαγα στο ημίχρονο.

UnicajaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Tyson Perez *22:3121/520%1/333.33%0/20%0/00%37101121-08
1Chase Audige *14:3252/728.57%1/333.33%1/425%0/00%---22-1--93
2Aleksander Balcerowski14:4584/580%4/580%0/00%0/00%4-4-41---310
3James Webb III17:3952/633.33%1/250%1/425%0/00%-11-2----192
4Tyler Kalinoski20:1062/922.22%0/20%2/728.57%0/10%235351--65
7Jonathan Barreiro *22:3961/425%0/10%1/333.33%3/475%11222---46
9Alberto Diaz17:3140/20%0/10%0/10%4/580%1343-22--158
11Justin Cobbs00:0000/00%0/00%0/00%0/00%--------00
19Emir Sulejmanovic14:1942/540%2/540%0/00%0/00%325-321--55
33Killian Tillie10:5972/450%1/1100%1/333.33%2/2100%-44--11--69
45David Kravish *17:2663/560%3/475%0/10%0/00%11212----127
55Kendrick Perry *27:29124/1233.33%2/540%2/728.57%2/540%---6221--66
Team/Coaches
TOTAL2006523/6435.94%15/3246.88%8/3225%11/1764.71%1522371823117-
AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *33:45104/1040%4/757.14%0/30%2/450%-22151--154
1Gaios Skordilis04:1642/2100%2/2100%0/00%0/00%----1---54
2Greg Brown III19:0384/4100%4/4100%0/00%0/30%167-3111713
4Dimitris Katsivelis11:4200/00%0/00%0/00%0/00%-1131-11166
7Dimitris Flionis *09:3031/1100%0/00%1/1100%0/00%-33-121--45
8Keyshawn Feazell *17:0163/560%3/560%0/00%0/00%32522--1012
9Lukas Lekavicius26:52143/650%1/333.33%2/366.67%6/6100%-445121-1519
11Nikos Arsenopoulos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%--------00
19Mindaugas Kuzminskas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%--------00
21James Nunnally25:12145/1241.67%3/650%2/633.33%2/2100%1346131-1515
24Frank Bartley *29:19164/944.44%0/00%4/944.44%4/666.67%-222141-610
33Vasilis Charalampopoulos *23:2031/250%0/00%1/250%0/00%-22111---104
Team/Coaches134-1-
TOTAL2007827/5152.94%17/2762.96%10/2441.67%14/2166.67%6283420171563
     

