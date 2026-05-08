Βατούτιν για Γιαννακόπουλο: «Το παράκανε η Euroleague με την τιμωρία, είναι άδικο να αποκλειστεί»

Ο Αντρέι Βατούτιν υποστήριξε πως η Euroleague εξάντλησε την αυστηρότητά της όσον αφορά την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά το Βαλένθια - Παναθηναϊκός.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Αντρέι Βατούτιν πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ασκώντας συγχρόνως κριτική στη Euroleague για την αυστηρότητα της ποινής που επέβαλε στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού.

Ο ισχυρός άνδρας της ρώσικης ομάδας χαρακτήρισε την τιμωρία 3 αγωνιστικών ως «δυσανάλογη» σε σχέση με το περιστατικό που έλαβε χώρα στο ματς με τη Βαλένθια για τα playoffs της διοργάνωσης.

«Νομίζω ότι η Euroleague το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την εκκεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια.

Είναι άδικο να αποκλείεται ουσιαστικά ο διοικητικός ηγέτης μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της εποχής μας από μια πιθανή επίσκεψη στο Final Four της πόλης του, στο γήπεδό του, όπου ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένα από τα φαβορί», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο Βατούτιν.