Βατούτιν για Γιαννακόπουλο: «Το παράκανε η Euroleague με την τιμωρία, είναι άδικο να αποκλειστεί»
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Αντρέι Βατούτιν πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ασκώντας συγχρόνως κριτική στη Euroleague για την αυστηρότητα της ποινής που επέβαλε στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού.
Ο ισχυρός άνδρας της ρώσικης ομάδας χαρακτήρισε την τιμωρία 3 αγωνιστικών ως «δυσανάλογη» σε σχέση με το περιστατικό που έλαβε χώρα στο ματς με τη Βαλένθια για τα playoffs της διοργάνωσης.
«Νομίζω ότι η Euroleague το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την εκκεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια.
Είναι άδικο να αποκλείεται ουσιαστικά ο διοικητικός ηγέτης μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της εποχής μας από μια πιθανή επίσκεψη στο Final Four της πόλης του, στο γήπεδό του, όπου ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένα από τα φαβορί», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο Βατούτιν.
