Με video στο Instagram ο ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφέρθηκε στη διοργάνωση του Final Four στο Telekom Center, απαίτησε «επαγγελματισμό και αυστηρότητα», έστειλε μήνυμα στους φίλους του Τριφυλλιού και μίλησε καυστικά για τον Ολυμπιακό.

Ο ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω Instagram αναφέρθηκε εκτενώς στην αναμόρφωση της έδρας του Τριφυλλιού με κόστος 35 εκατομμυρίων ευρώ έως τώρα, υπογράμμισε τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν στο Final Four, έδωσε υπόσχεση για "επιστροφή στην κορυφή" προς τους φίλους της ομάδας του και άφησε αρκετές αιχμές εναντίον της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την οποία ανέφερε ότι δεν ήθελε τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στο Μαρούσι.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο αγωνιστικό σκέλος του Final Four, λέγοντας: «Ευχή όλων μας όσων αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Τώρα, αν μετά από τόσες συμμετοχές, η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το instagram μου και τα εν γένει εξωαγωνιστικά».

Αναλυτικά το μήνυμά του...



«Δύο ημέρες έχουν απομείνει για την έναρξη του καλύτερου, από άποψη διοργάνωσης, Final Four στην ιστορία της Euroleague. Με πολύ περηφάνεια παραδώσαμε μια εγκατάσταση πρότυπο, ένα σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Συντηρημένο, ανακαινισμένο, πλήρως αναβαθμισμένο με δικά μας έξοδα τα οποία ήδη έχουν υπερβεί τα 35 εκατ. ευρώ.

Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας ένα γιγαντιαίο και πολύ σύνθετο έργο, μέσα σε χρόνο ρεκόρ βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, τοποθετώντας έτσι τον πήχη της επιτυχίας σε δυσθεώρητα ύψη. Η πρόκληση ήταν τεράστια και τα αποτελέσματα όλης αυτή της ομαδικής δουλειάς προφανή σε όλους, θα το δείτε και το Σαββατοκύριακο.

Ξηλώθηκαν όλα τα απαρχαιωμένα υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πραγματοποιήθηκε εκ του μηδενός ενεργειακή θωράκιση και στεγανοποίηση, δημιουργήθηκαν αποδυτήρια επιπέδου NBA, που συνδυάζουν πολυτέλεια και άνεση, επανασχεδιάστηκαν πλήρως όλοι οι VIP χώροι και οι αίθουσες φιλοξενίας και εγκαταστάθηκαν και νέα συστήματα φωτισμού και γιγαντοοθόνες τελευταίας τεχνολογίας.



Οι παρεμβάσεις ήταν συνολικές και σε πολύ μεγάλο βάθος, εκτεταμένα έργα υποδομών στατικής ενίσχυσης, μόνωσης, οροφής, ολική ανακατασκευή φυσιοθεραπευτηρίου και χώρους για αθλητές, σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, πλήρης αναβάθμιση φωτισμού, καθώς και νέες υποδομές εστίασης, σε όλα τα επίπεδα. Στην καρδιά της αρένας βέβαια το glass floor το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς από μόνο του. Από την πρώτη μέρα λειτουργείας οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν τόσο την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, την ομάδα με αμαξίδιο, τις ακαδημίες και πλήθος ερασιτεχνικών τουρνουά με την συμμετοχή όσων αγαπούν τον αθλητισμό εκτός πρωταθλητισμού.

Χάρη σε αυτές τις υπερσύγχρονες υποδομές, έχουν ήδη φιλοξενηθεί αθλητικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όπως το πρώτο τουρνουά τένις μετά από δεκαετίες, συναυλίες, επιδείξεις μόδας, παρουσιάσεις και φεστιβάλ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία θεάματος, επιπλέον τα ανακαινισμένα προπονητικά κέντρα, είναι ιδανικά για την υποδοχή αθλητών παρέχοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις για προπονήσεις και διοργανώσεις.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φιλοξενίας που ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές προσδοκίες σε κάθε επίπεδο εμπειρίας. Από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν να παραδοθεί ένας χώρος με απόλυτη ασφάλεια για τους εισερχόμενους, απαράμιλλη αισθητική, υψηλά πρότυπα άνεσης και λειτουργικότητας εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους αθλητές και το κοινό.



Η επένδυση αυτή συνεχίζεται και θα εξακολουθήσει να συνεχίζεται δυναμικά. Είμαστε ακόμη μόνο στην αρχή. Έχοντας πράξει όλα τα ανωτέρω, παραχωρήσαμε δωρεάν στην ελληνική Κυβέρνηση, ένα γήπεδο έτοιμο να φιλοξενήσει χιλιάδες φιλάθλους από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο μιας γιορτής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ το οποίο συγκεκριμένες προσωπικότητες που δεσπόζουν σε αυτό, έχουν οδηγήσει το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ηπείρου μας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές πως η ελάχιστη και αδιαπραγμάτευτη απαίτησή μου προς άπαντες του εμπλεκόμενους στη διοργάνωση αυτή είναι κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά επίσης και η άψογη διαφύλαξη της υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής όλων μας.

Έχει ψηφιστεί και εφαρμόζεται ένας πολύ αυστηρός αθλητικός νόμος που προβλέπει αυτόφωρο και πολυετείς ποινές χωρίς αναστολή στους παραβάτες, ο οποίος είμαι βέβαιος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Μια από τις ΚΑΕ που συμμετέχουν, αυτή του Ολυμπιακού, που δεν ήθελε να γίνει το Final Four στην Αθήνα και το έδειξε με κάθε τρόπο, έχουν εντρυφήσει σε αυτόν τον νόμο καθώς τον έχουν χρησιμοποιήσει κατ' επανάληψη εναντίον μου, με εμμονή, επιτυγχάνοντας δια της επιμονής της να ελέγχει τα πάντα εκτός από αυτά που συμβαίνουν εντός αυτής.

Να μου απαγορευτεί η είσοδος στο Καλλιμάρμαρο για την μοναδική εκδήλωση στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, παρά την μεταγενέστερη δικαίωση μου στα δικαστήρια. Με τον ίδιο ζήλο λοιπόν αναμένω να ενδιαφερθούν και για τα ουσιαστικά, δηλαδή τα μέτρα πρόληψης φαινομένων πραγματικής βίας, που μπορούν και πρέπει να ληφθούν, ώστε εκ των υστέρων να μην βρεθούν εκτεθειμένοι αυτοί οι ένθερμοι δημόσιοι προστάτες της νομιμότητας.

Δεν έχω δει κάποια σχετική ανακοίνωσή τους, ας ελπίσουμε ότι ακόμη την ετοιμάζουν. Προφανώς ο ρόλος της ίδιας της διοργανώτριας αρχής και φυσικά της ελληνικής πολιτείας είναι καθοριστικός τόσο για τον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση πλάνου, που να κατατείνει την αποφυγή προβλημάτων και την ομαλή διεξαγωγή μιας υποδειγματικής εκδήλωσης. Έχω την σιγουριά ότι όλοι θα φερθούν με επαγγελματισμό και αυστηρότητα, ώστε οποιοσδήποτε επιχειρήσει να παρανομήσει άμεσα να αντιμετωπίσει τις σοβαρές επιπτώσεις αυτού.

Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς θα λείπει από αυτή την όμορφη στιγμή. Άρα η οποιαδήποτε αναφορά μου αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι προς τους φιλάθλους μας, οι οποίοι παρά την απίστευτη στήριξή του και την συγκινητική τους αφοσίωση, δεν είδαν εντός γηπέδου αποτελέσματα να στέκονται αντάξια στην δική τους απόδοση.

Γνωρίζω όπως και εσείς ότι είναι κοινή μας πεποίθηση. Τα καλύτερα είναι μπροστά και πως η καλύτερη ομάδα των 30 τελευταίων ετών, με ψηλά τα μανίκια, ψηλά το κεφάλι θα επιστρέψει όπου δικαιωματικά ανήκει στα αστέρια και στην κορυφή.

Τελειώνοντας, πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος. Ευχή όλων μας όσων αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Τώρα, αν μετά από τόσες συμμετοχές, η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση δεν θα τα βάψω και μαύρα. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το instagram μου και τα εν γένει εξωαγωνιστικά.

Πάμε όλοι να δείξουμε πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, πόσο αγαπάμε το μπάσκετ, σε ένα μέρος και σε έναν χώρο που αυτό έχει καταξιωθεί. Σας ευχαριστώ».

