Το Gazzetta ξετυλίγει όλο το «κουβάρι» γύρω από την κρίσιμη στιγμή των αποφάσεων στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού σχετικά με το μέλλον του Εργκίν Άταμαν στην ομάδα.

Κρίσιμα είναι τα τελευταία εικοσιτετράωρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως σας μετέφερε το Gazzetta ο Εργκίν Άταμαν βρίσκεται πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Οι διαβουλεύσεις εντός του Παναθηναϊκού έχουν πάρει... φωτιά, ειδικά μετά τον αποκλεισμό του τριφυλλιού από το Final Four της EuroLeague από τη Βαλένθια, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Οι «πράσινοι» έχουν πάρει βαριά την ήττα και τον αποκλεισμό, καθώς προηγούνταν με 2-0 στη σειρά, όμως ο Πέδρο Μαρτίνεθ έφερε τούμπα το αρνητικό αποτέλεσμα και με τρεις σερί νίκες πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.

H δυσαρέσκεια ήταν έντονη στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» ειδικά με το mindset εντός των αποδυτηρίων σε σεζόν που το κορυφαίο μπασκετικό event διεξάγεται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η σημερινή (20/5) προπόνηση της ομάδας δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ η ομάδα επέστρεψε στην Αθήνα για το ολιγοήμερο ρεπό της, όμως αυτός που έμεινε πίσω είναι ο Εργκίν Άταμαν, καθώς αποφάσισε να παραμείνει στο νησί των ανέμων χωρίς να επιστρέφει με την υπόλοιπη αποστολή.

Αυτός μάλιστα, αποτελεί και βασικό λόγο που στον Παναθηναϊκό υπάρχει δυσαρέσκεια μιας και ο Τούρκος τεχνικός φαίνεται να αποτελεί πλέον «ξένο σώμα». Ως αποτέλεσμα και με τα υπάρχοντα δεδομένα, η απομάκρυνσή του φαντάζει θέμα χρόνου και αυτό που μένει να διευθετηθεί είναι το θέμα της αποζημίωσής του, καθώς ο κόουτς Άταμαν έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο και φυσικά δεν δείχνει κάποια διάθεση να παραιτηθεί από αυτό.

Το οικονομικό σκέλος όμως, ποτέ δεν αποτέλεσε πρόβλημα ούτε εμπόδιο για τον διοικητικό ηγέτη της «πράσινης» ΚΑΕ, ενώ μάλιστα έγινε γνωστό πως οι δύο πλευρές θα καθίσουν κι επίσημα στο τραπέζι για να συζητήσουν το μέλλον τους. Την Πέμπτη (21/5) αναμένεται να συναντηθεί ο Εργκίν Άταμαν, ο οποίος θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ώστε να συζητηθούν όλα τα ζητήματα γύρω από τον αποκλεισμό της ομάδας.

Παράλληλα, είναι σαφής και η μη ανάληψη ευθυνών από την πλευρά του Τούρκου προπονητή, ο οποίος ακόμα και στο τελευταίο κρίσιμο παιχνίδι «φωτογράφισε» την επίδοση του Τι Τζέι Σορτς, στο ημίχρονο του Game 5 με τη Βαλένθια βγάζοντας στη σέντα ξανά τον Αμερικανό γκαρντ. Βέβαια, αυτό αποτελεί συνηθισμένη τεχνική από τον Εργκίν Άταμαν προκειμένου να τονώσει την αυτοπεποίθηση των παικτών του, ωστόσο την ύστατη ώρα δεν έμοιαζε να είναι η κατάλληλη αντίδραση μπροστά σε ένα τόσο σημαντικό διακύβευμα, όπως έιναι η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, που πλέον ανήκει στο παρελθόν.

Το κλίμα παραμένει βαρύ, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πριν από λίγα 24ωρα να τονίζει μέσω ανάρτησής του στα social media ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση μέσω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα τα γυρίσουν όλα τούμπα». Μάλιστα και ο ίδιος ο κόουτς Άταμαν μετά το τέλος του αγώνα με τη Μύκονο τόνισε αναφερόμενος στον ισχυρό άντρα της «πράσινης» ΚΑΕ: «Εγώ ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου».