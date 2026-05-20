Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε νέο ταξίδι «αστραπή» αυτή τη φορά στην Ισλανδία.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, εκμεταλλεύτηκε το ρεπό που έδωσε ο Έργκιν Άταμαν στους «πράσινους» και ταξίδεψε μέχρι την Ισλανδία, έτσι ώστε να απολαύσει τις διακοπές του.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε τα τοπία που επισκέφτηκε, ενώ επέστρεψε στη χώρα μας σήμερα (20/05), προκειμένου να μπει ξανά σε ρυθμούς προπονήσεων.