BCL: Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι ο MVP της σεζόν
Aποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πήρε τον τίτλο του MVP για τη σεζόν 2025-26 στο Basketball Champions League, με τον Αμερικανό της ΑΕΚ, μετά την παρουσία του στην κορυφαία πεντάδα, να κατακτά και το βραβείο του κορυφαίου ολόκληρης της αγωνιστικής περιόδου!
Τη φετινή σεζόν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μέτρησε 18.4 πόντους και 16.6 στην αξιολόγηση, ενώ με το βραβείο του MVP καταλήγει για τρίτη φορά σε χέρια παίκτη της ΑΕΚ μετά τον Μάνι Χάρις (2018) και Κιθ Λάνγκφορντ (2020).
Δείτε ΕπίσηςΣάκοτα: Προπονητής της σεζόν στο BCL
Οι άλλοι δύο φιναλίστ για το βραβείο ήταν οι ΡάιΚουαν Γκρέι και Ρίκι Ρούμπιο.
Αναλυτικά η λίστα με τους MVP’s
- 2016-17: Τζόρνταν Θίοντορ (Μπάνβιτ)
- 2017-18: Μάνι Χάρις (ΑΕΚ)
- 2018-19: Ταϊρίς Ράις (Μπάμπεργκ)
- 2019-20: Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ)
- 2020-21: Μπόνζι Κόλσον (Στρασμπούρ)
- 2021-22: Τσίμα Μονέκε (Μανρέσα)
- 2022-23: Τι Τζέι Σορτς (Βόννη)
- 2023-24: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη)
- 2024-25: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη)
- 2025-26: Φρανκ Μπάρτλεϊ (ΑΕΚ)
👏 MVP του φετινού BCL ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που παρέλαβε καταχειροκροτούμενος το βραβείο pic.twitter.com/sJw0VeeuVa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.