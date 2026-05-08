Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ δεν έμεινε μόνο στην παρουσία του στην καλύτερη πεντάδα του BCL, με τον γκαρντ της ΑΕΚ να αναδεικνύεται και MVP της σεζόν!

Aποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πήρε τον τίτλο του MVP για τη σεζόν 2025-26 στο Basketball Champions League, με τον Αμερικανό της ΑΕΚ, μετά την παρουσία του στην κορυφαία πεντάδα, να κατακτά και το βραβείο του κορυφαίου ολόκληρης της αγωνιστικής περιόδου!

Τη φετινή σεζόν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μέτρησε 18.4 πόντους και 16.6 στην αξιολόγηση, ενώ με το βραβείο του MVP καταλήγει για τρίτη φορά σε χέρια παίκτη της ΑΕΚ μετά τον Μάνι Χάρις (2018) και Κιθ Λάνγκφορντ (2020).

Οι άλλοι δύο φιναλίστ για το βραβείο ήταν οι ΡάιΚουαν Γκρέι και Ρίκι Ρούμπιο.

Αναλυτικά η λίστα με τους MVP’s

2016-17: Τζόρνταν Θίοντορ (Μπάνβιτ)

Τζόρνταν Θίοντορ (Μπάνβιτ) 2017-18: Μάνι Χάρις (ΑΕΚ)

Μάνι Χάρις (ΑΕΚ) 2018-19: Ταϊρίς Ράις (Μπάμπεργκ)

Ταϊρίς Ράις (Μπάμπεργκ) 2019-20: Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ)

Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ) 2020-21: Μπόνζι Κόλσον (Στρασμπούρ)

Μπόνζι Κόλσον (Στρασμπούρ) 2021-22: Τσίμα Μονέκε (Μανρέσα)

Τσίμα Μονέκε (Μανρέσα) 2022-23: Τι Τζέι Σορτς (Βόννη)

Τι Τζέι Σορτς (Βόννη) 2023-24 : Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη)

: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη) 2024-25: Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη)

Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη) 2025-26: Φρανκ Μπάρτλεϊ (ΑΕΚ)