Χρειάζεται θράσος για να μπεις σε ένα ρινγκ. Και ο Νέιτ Ρόμπινσον έχει μπόλικο. Το απέδειξε στην αναμέτρηση με τον youtuber, Τζέικ Πολ. Μετά το νοκ άουτ που υπέστη ο Ρόμπινσον, μετά από σχεδόν ένα λεπτό στο ρινγκ, το ΝΒΑ αποφάσισε να αντιδράσει στο twitter. Υπήρχαν πολλά σχόλια, κανένα πικρόχολο. Ένας όμως ξεχώρισε.

Ο Στεφ Κάρι απάντησε στην ανάρτηση του Ρόμπινσον, πως πρόκειται να σοκάρει τον κόσμο. «Δεν βλέπω κανένα ψέμα», αποκρίθηκε ο Κάρι, αναφερόμενος στο σοκ που προκάλεσε το νοκ άουτ του άλλοτε παίκτη των Νιου Γιορκ Νικς και τρεις φορές νικητή στον διαγωνισμό καρφωμάτων.

That was no representation of the NBA Family lol

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) November 29, 2020