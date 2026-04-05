Ο Ντάνιελ Τάις είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της Αρμάνι Μιλάνο, όπως αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα.

Όπως την περσινή σεζόν ξεκίνησε να σχεδιάζει πολύ νωρίς την... επόμενη ημέρα η Αρμάνι Μιλάνο φαίνεται πως κάνει το ίδιο και αυτή τη φορά, καθώς από τη στιγμή που δεν προχωράει στη Euroleague, βοηθάει αυτό το γεγονός τον επανασχεδιασμό!

Βέβαια, την ώρα που ακόμη δεν είναι τίποτε σίγουρο όσον αφορά το θέμα του προπονητή, καθώς ο Πέπε Ποέτα μόνο ασφαλής δεν μπορεί να αισθάνεται στην άκρη του πάγκου, ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωράει με γοργό ρυθμό.

Συγκεκριμένα, μετά τον Ντέβον Χολ, που επιστρέφει στο Μιλάνο στο τέλος της σεζόν εγκαταλείποντας την Φενέρμπαχτσε, ένας ακόμη παίκτης είναι έτοιμος να αποδεχθεί την πρόκληση και να παίξει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο λόγος για τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα της «Corriere della Sera» είναι ο κορυφαίος στόχος για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών.

Ο Γερμανός σέντερ που αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό είναι ο πρώτος στόχος για τους Ιταλούς, που αναμένεται να του καταθέσουν σύντομα πολύ καλή πρόταση για να τον πείσουν να βάλει την υπογραφή του.

Με την κίνηση αυτή η Αρμάνι Μιλάνο θέλει να ισχυροποιηθεί στη front-line βάζοντας έναν παίκτη με μεγάλη ποιότητα και σκληράδα στο «ζωγραφιστό».

Στο μεταξύ, όσον αφορά το θέμα των παικτών που θα παραμείνουν πρόθεση της διοίκησης είναι να ανανεωθούν τα συμβόλαια του Άρμονι Μπρουκς, που κάνει μια σπουδαία σεζόν, αλλά και του Ζακ ΛεΝτέι, τον οποίο φέρεται να εξετάζει και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σε κάθε περίπτωση η Αρμάνι που δεν εντυπωσίασε για άλλη μια φορά, θέλει να ολοκληρώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Βέβαια, το θέμα της παραμονής ή όχι του Πέπε Ποέτα ίσως διαφοροποιήσει κάπως τα πράγματα, όσον αφορά τους παίκτες που θα συμπληρώσουν το παζλ για τη νέα χρονιά.