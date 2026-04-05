Νετζήπογλου: «Ερχόμενος στον Ολυμπιακό ήξερα πως έπρεπε να ξεκινήσω, όχι από το μηδέν, αλλά από το μείον πέντε»

Ο Όμηρος Νετζήπογλου μίλησε για την μεγάλη του εμφάνιση απέναντι στη Μύκονο αλλά και την καθημερινότητά του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντα στη Μύκονο με 109-83 στο ΣΕΦ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα ματς όπου έλαμψε ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Συγκεκριμένα, ο Όμηρος Νετζήπογλου σημείωσε 27 πόντους (5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/3 βολές), μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Όμηρος Νετζήπογλου μίλησε στην ΕΡΤ για την μεγάλη του εμφάνιση, την καθημερινότητά του με συμπαίκτες όπως ο Φουρνιέ και στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νετζήπογλου στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για την απόδοσή του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος αλλά κυρίως επειδή βοηθάω την ομάδα μου. Θέλω να μπαίνω μέσα, και δεν με ενδιαφέρει αν θα βάλω δύο πόντους, αυτό που με νοιάζει είναι να βοηθάω την ομάδα μου και να χαίρεται ο κόσμος το παιχνίδι. Σίγουρα αυτό που με βοηθάει πολύ είναι οι προπονήσεις που κάνω καθημερινά και με τους προπονητές, οι οποίοι έρχονται από νωρίς το πρωί και φεύγουν πολύ αργά το βράδυ. Τους συμπάικτες που έχω και με βοηθάνε και σίγουρα μέσα από όλο αυτό μένω ενεργός και είμαι πάντα έτοιμος να βοηθήσω και να είμαι φρέσκος. Σίγουρα είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται γιατί όπως έχω πει εμένα είναι όνειρό μου να είμαι εδώ επομένως τι καλύτερο από αυτό».

Για την επιλογή του να βρίσκεται στον Ολυμπιακό:

«Ήξερα που ερχόμουν, ήξερα τι πρέπει να κάνω, ήξερα πως έρχομαι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πηγαίνει στα Final Four και τερματίζει πρώτη στη EuroLeague. Επίσης ήξερα πως έπρεπε να ξεκινήσω όχι από το μηδέν, αλλά από το μείον πέντε γιατί αυτό που έχω να κερδίσω εγώ, δηλαδή η καθημερινότητα με αυτούς τους προπονητές και τους ανθρώπους γενικά και όλο τον οργανισμό είναι γενικά ένα μάθημα γιατί βλέπεις πως δουλεύουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι, την καθημερινότητά τους και έχεις κάθε μέρα να “πάρεις” κάτι από όλους αυτούς».

Για τους συμπαίκτες του και για το ποιός είναι ο αγαπημένος του:

«Αν πω μόνο έναν θα τους αδικήσω, είναι όλοι, αυτοί που θα σε βοηθήσουν, θα έρθουν να σου μιλήσουν να σου πουν σε ένα λάθος σου “δεν πειράζει, πάμε, όλα καλά”, και είναι όλοι ευδιάθετοι και με ένα χαμόγελο και πραγματικά είναι αυτό που με έχει εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή που έχω έρθει εδώ γιατί όπως είπατε και πριν δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός για το Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου και όλοι αυτοί που είναι στη θέση μου είναι καταξιωμένοι, κάποιοι όπως ο Εβάν και ο Κώστας, στο NBA και εννοείται στην EuroLeague, οπότε η καθημερινότητα για εμένα είναι κάτι που μου δίνει συνέχεια παραπάνω και αυτό είναι η αλήθεια, το έχω ξαναπεί».

Για την ατμόσφαιρα στον Ολυμπιακό:

«Η ατμόσφαιρα μεταξύ μας είναι πάρα πολύ καλή. Δεν μιλάμε για συμπαίκτες, μιλάμε για τον “άνθρωπό μας” γιατί βλεπόμαστε πιο πολύ από τις οικογένειές μας, όλη μέρα εδώ, όλες τις ημέρες του χρόνου γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, επομένως αν δεν υπάρχει καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια πιστεύω δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Λαρεντζάκης είναι αδερφός, πραγαματκά το χάρηκα πάρα πολύ το παιχνίδι που έκανε στο ΟΑΚΑ ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ξέρω πως είναι ένας πάρα πολύ καλός και έμπειρος παίκτης».

Για τα επόμενα παιχνίδια στη EuroLeague:

«Σίγουρα μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Έχουμε δει πως στη φετινή EuroLeague, ο πρώτος μπορεί να χάσει από τον τελευταίο, έχουμε δει πως η Βιλερμπάν, η οποία είναι τελευταία χάνει όλα τα παιχνίδια στο 38′ ή 39′ επομένως μιλάμε για ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέρουμε τι σημαίνει αλλά επειδή και εμείς είμαστε Ολυμπιακός και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, πάμε συγκεντρωμένοι από αύριο να δούμε το βίντεο και να προετοιμαστούμε για το πρώτο παιχνίδι που είναι την Τρίτη με τη Ρεάλ».

Για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες:

«Γενικά παρακολουθώ πολύ μπάσκετ. Βλέπω από Γ’ εθνική μέχρι EuroLeague, δεν χάνω παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος για τις ελληνικές ομάδες οι οποίες προχωρούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις γιατί έτσι ανεβαίνει και το ελληνικό μπάσκετ. Εύχομαι πραγματικά σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε όλα τα αθλήματα να υπάρχουν ελληνικές ομάδες γιατί πιστεύω πως αυτή η χώρα έχει ταλέντο, έχει ομάδες, οι οποίες αξίζουν να έχουν τα φώτα πάνω τους».

Για το επόμενο ματς του ΠΑΟΚ:

«Πιστεύω πως μπορούν και ελπίζω. Εύχομαι σε όλες τις ελληνικές ομάδες καλή επιτυχία και να είναι πάνω από όλα υγιής».