Η Μπουντούτσνοστ των εννιά παικτών λύγισε την ανεβασμένη Παρτίζαν

Η Παρτίζαν ταξίδεψε στην Ποντγκόριτσα μετρώντας έξι συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague, ωστόσο γνώρισε την ήττα από την Μπουντούτσνοστ των εννιά παικτών με 95-89.

Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Top-8 της Αδριατικής Λίγκας, η Παρτίζαν ηττήθηκε από την Μπουντούτσνοστ με 95-89.

Οι Μαυροβούνιοι είχαν εννιά παίκτες στη διάθεσή τους, όμως λύγισαν τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις τους.

Ο Άξελ Μπουτέιγ είχε 19 πόντους με 3/6 τρίποντα και μάζεψε επτά ριμπάουντ, ενώ ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού, Γιόγκι Φέρελ, πρόσθεσε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Για την Παρτίζαν, που σούταρε 15/33 τρίποντα, ο Σέικ Μίλτον πέτυχε 21 πόντους, μάζεψε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ, ο Στέρλινγκ Μπράουν σκόραρε 19 πόντους, ο Κάρλικ Τζόουνς πρόσθεσε 11 πόντους και τρεις ασίστ, ενώ ο Νικ Καλάθης μοίρασε πέντε ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 52-45, 74-73, 95-89.

