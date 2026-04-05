Η Μπουντούτσνοστ των εννιά παικτών λύγισε την ανεβασμένη Παρτίζαν
Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Top-8 της Αδριατικής Λίγκας, η Παρτίζαν ηττήθηκε από την Μπουντούτσνοστ με 95-89.
Οι Μαυροβούνιοι είχαν εννιά παίκτες στη διάθεσή τους, όμως λύγισαν τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις τους.
Ο Άξελ Μπουτέιγ είχε 19 πόντους με 3/6 τρίποντα και μάζεψε επτά ριμπάουντ, ενώ ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού, Γιόγκι Φέρελ, πρόσθεσε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Για την Παρτίζαν, που σούταρε 15/33 τρίποντα, ο Σέικ Μίλτον πέτυχε 21 πόντους, μάζεψε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ, ο Στέρλινγκ Μπράουν σκόραρε 19 πόντους, ο Κάρλικ Τζόουνς πρόσθεσε 11 πόντους και τρεις ασίστ, ενώ ο Νικ Καλάθης μοίρασε πέντε ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 24-27, 52-45, 74-73, 95-89.
Κατάταξη - Top 8
- Dubai Basketball 19-3
- Παρτίζαν 19-3
- Μπουντούτσνοστ 17-5
- Ερυθρός Αστέρας 17-5
- Κλουζ Ναπόκα 13-8
- Τσεντεβίτα Ολίμπια 12-10
- Ιγκοκέα 9-13
- Μπόσνα 9-12
