Σαραγόσα-Μπαρτσελόνα 86-92: «Καθάρισε» ο Πάντερ πριν τον Παναθηναϊκό
Με ηγετική εμφάνιση του Κέβιν Πάντερ η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα (92-86) από την έδρα της Σαραγόσα για την 25η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος (Liga Endesa) και πλέον σκέφτεται μόνο το μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης (7/4) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Παλαού Μπλαουγκράνα».
Οι Καταλανοί αγωνίστηκαν χωρίς τους Τόμας Σατοράνσκι και Γιαν Βέσελι που έμειναν εκτός, καθώς δεν αισθάνονταν καλά όμως ο Κέβιν Πάντερ με την επιβλητική εμφάνιση έπαιξε και για τους απόντες.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης (39-50 στο 20’) και δεν αισθάνθηκε να απειλείται καθόλου, καθώς ο Τόρνικε Σενγκέλια και ο Ουίλ Ερνανγκόμεθ έκαναν καλή δουλειά.
Από τη Σαραγόσα ο Σάντι Γιούστα με τρίποντο του έβαλε σε θέση... οδηγού την ομάδα του (73-72 στο 32’) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, αλλά οι Μπριθουέλα, Νόρις και Μάρκος συνέβαλλαν ώστε να προσπεράσει ξανά η Μπαρτσελόνα (76-80 στο 38’) και να φτάσει στη νίκη. Ο πρώην παίκτης του Ηρακλή Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους και 2 ασίστ σε 25:15 λεπτά συμμετοχής.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-32, 39-50, 66-72, 86-92.
ΣΑΡΑΓΟΣΑ (Πλάθα): Σπίσου 3 (1/5 τριπ., 5 ριμπ, 5 ασίστ), Ρόμπινσον 7, Ράιτ-Φόρμαν 7 (1/4 τριπ.), Γιούστα 32 (3/8 τριπ.), Ουάσινγκτον, Γκονζάλεθ 8 (1/2 τριπ.), Φερνάντεθ 2, Ντούμπλιεβιτς 18 (4/5 τριπ., 7 ριμπ.), Ροντρίγκεθ 9 (1/3 τριπ.), Κουμάντζε.
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 22 (4/6 τριπ., 4 ριμπ.), Μάρκος 9 (1/2 τριπ.), Κέιλ 5 (1/2 τριπ.), Νόρις 10 (6 ριμπ.), Μπριθουέλα 4, Ερνανγκόμεθ 12, Φαλ 4, Σενγκέλια 13 (6 ριμπ.), Κουστουρίτσα 4 (4 ριμπ.), Πάρα 9 (1/2 τριπ., 2 ριμπ., 5 ασίστ).
