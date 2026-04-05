Με τον Τζόρνταν Λόιντ να σημειώνει 26 πόντους με 6/6 τρίποντα η Αναντολού Εφές επικράτησε εκτός έδρας (85-60) της Πετκίμ.

Η Αναντολού Εφές με τον Τζόρνταν Λόιντ να είναι αλάνθαστος από τα 6.75 έχοντας 6/6 τρίποντα και 26 πόντους συνολικά πέρασε... αέρα (85-60) από την έδρα της Πετκίμ για την 25η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, λίγο πριν τη διπλή αγωνιστική της Euroleague.

Από την αρχή της αναμέτρησης η ομάδα του Πάμπλο Λάσο κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ με τον Τζόρνταν Λόιντ να σκοράρει από μέση και μακρινή απόσταση με τον Σέμους Χαζέρ να συμβάλλει κι εκείνος από την μεριά του ώστε να φτάσει η Αναντολού Εφές στο +20 (15-35) πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το +21 (28-49 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Πετκίμ, η οποία παρά τις λύσεις των Φράνκε και Σαγιούς προσπάθησε, αλλά ήταν αδύνατον να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει. Η Εφές ήταν καλύτερη και δεν άφησε τη διαφορά να μειωθεί βασιζόμενη στην πολύ καλή της άμυνα.

Πλέον η ομάδα του Πάμπλο Λάσο μετράει 16 νίκες και 9 ήττες και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Πετκίμ έχει 7 νίκες και 18 ήττες και είναι στην 12η θέση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-24, 28-49, 45-69, 60-85.

ΠΕΤΚΙΜ (Τσιβγκίν): Εφιαναγί 7 (1/4 τριπ.), Φράνκε 13 (3/8 τριπ., 3 ασίστ), Γουιτάκερ 4, Σαγιούς 10 (10 ριμπ., 2 ασίστ), Σελίμ-Σαβ 2, Μπλούμπεργκς 7 (1/4 τριπ.), Κουρτουλντούμ 8, Μπράουν 5 (1/5 τριπ.), Φλόιντ 2, Σονσίρμα 2.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Λόιντ 26 (6/6 τριπ.), Ντέσερτ 7 (6 ριμπ.), Γιλμάζ 5 (8 ριμπ., 4 ασίστ), Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (5 ριμπ., 3 ασίστ), Οσμανί 7 (1/2 τριπ., 3 ριμπ., 4 ασίστ), Μουτάφ 4, Χαζέρ 11 (4 ριμπ.), Τζόουνς 1, Σμιτς 4 (4 ριμπ.), Μπομπουά 2, Ντόζιερ 9 (1/2 τριπ.), Γιλντιζλί 3 (1/1 τριπ.).