Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν παραμένει free agent

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν κυκλοφορεί ως free agent, αφού το δεύτερο δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Γουόριορς έληξε και ο Τούρκος σέντερ δεν υπέγραψε για το υπόλοιπο της σεζόν. Αντίθετα, οι «Πολεμιστές» έδωσαν δεκαήμερο συμβόλαιο στον Τσαρλς Μπάσι, τον 26χρονο ψηλό (2,08 μ.), ο οποίος μέτρησε φέτος 2.9 πόντους και 2.6 ριμπάουντ σε οκτώ συμμετοχές με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Γιούρτσεβεν σημείωσε 3.8 πόντους και 3.3 ριμπάουντ σε εννιά αγώνες με τους Γουόριορς, μετά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο το Γκόλντεν Στέιτ δεν του έδωσε εγγυημένο συμβόλαιο για το κλείσιμο της χρονιάς.

