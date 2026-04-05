Η Βαλένθια επιβλήθηκε της Μπρεογκάν με 105-88, για την 25η αγωνιστική της Liga Endesa, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 19-6, με αποτέλεσμα να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση της κατάταξης, πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης (23-2).

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 3/5 τρίποντα, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Οι γηπεδούχοι σούταραν με 64% στα δίποντα (28/44) και μοίρασαν 26 ασίστ για 12 λάθη, πριν από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague με την Αρμάνι Μιλάνο (7/4) και τον Παναθηναϊκό (9/4).

Τα δεκάλεπτα: 31-25, 51-41, 84-73, 105-88.

