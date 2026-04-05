Βαλένθια: Έριξε 100άρα πριν υποδεχθεί την Αρμάνι και τον Παναθηναϊκό
Η Βαλένθια επιβλήθηκε της Μπρεογκάν με 105-88, για την 25η αγωνιστική της Liga Endesa, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 19-6, με αποτέλεσμα να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση της κατάταξης, πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης (23-2).
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 3/5 τρίποντα, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Οι γηπεδούχοι σούταραν με 64% στα δίποντα (28/44) και μοίρασαν 26 ασίστ για 12 λάθη, πριν από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague με την Αρμάνι Μιλάνο (7/4) και τον Παναθηναϊκό (9/4).
Τα δεκάλεπτα: 31-25, 51-41, 84-73, 105-88.
Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 23-2
- Βαλένθια 19-6
- Μούρθια 18-7
- Μπασκόνια 18-7
- Μπαρτσελόνα 16-8
- Μπανταλόνα 16-9
- Τενερίφη 15-10
- Μάλαγα 15-10
- Μπιλμπάο 15-11
- Τζιρόνα 12-13
- Μπρεογκάν 10-15
- Μανρέσα 9-16
- Γέιδα 9-16
- Μπούργκος 7-18
- Γκραν Κανάρια 7-18
- Σαραγόσα 7-18
- Ανδόρα 6-19
- Γρανάδα 3-22
