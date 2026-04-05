Ο Ομπράντοβιτς μίλησε για πρώτη φορά για το μέλλον του: «Αν αποφασίσω να επιστρέψω...»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένει εκτός πάγκων μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν και, μιλώντας σε σλοβενικό μέσο, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πολυνίκης κόουτς στη EuroLeague, αποχώρησε από την Παρτίζαν τον περασμένο Νοέμβριο, υποβάλλοντας την παραίτησή του και ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής πως η απόφασή του ήταν οριστική και αμετάκλητη.

Έκτοτε παραμένει εκτός πάγκων, και μιλώντας στο σλοβενικό 24ur, μίλησε για την πιθανότητα να γυρίσει: «Αφιερώνω τον χρόνο μου σε κάποια άλλα πράγματα για τα οποία δεν είχα χρόνο όσο εργαζόμουν. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει μια παύση. Αν αποφασίσω να επιστρέψω, αυτό θα σημαίνει ότι έχω βρει το κίνητρο. Το κίνητρο είναι αυτό που μας ωθεί όλους μπροστά, ανεξαρτήτως επαγγέλματος».

Και συνέχισε, μιλώντας σε παρελθοντικό χρόνο: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί μπόρεσα να κάνω κάτι που αγαπώ βαθιά. Αυτό με γέμιζε». Παράλληλα, αναφέρθηκε στους δύο παίκτες που θα ήθελε να κοουτσάρει: «Ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Λούκα Ντόντσιτς, φυσικά. Επειδή είναι κορυφαίοι παίκτες, επειδή είναι άνθρωποι που απολαμβάνουν να παίζουν μπάσκετ. Επειδή αυτό είναι κάτι που με γεμίζει ως προπονητή όταν βλέπω τον τρόπο που παίζουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι απολαμβάνουν να παίζουν μπάσκετ».