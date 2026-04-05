Ζημιά ο Βιλντόζα: Πόσο θα μείνει εκτός δράσης ο γκαρντ της Βίρτους
Ξαφνικό πρόβλημα με τον Λούκα Βιλντόζα προέκυψε στη Βίρτους Μπολόνια. Ο γκαρντ της Ιταλικής ομάδας υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον δικέφαλο και δεν υπολογίζεται για διάστημα 5-6 εβδομάδων.
Ο Λούκα Βιλντόζα υποβλήθηκε σε διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν θλάση δευτέρου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού. Ο Αργεντινός γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει την ειδική θεραπεία που συνέστησε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται στις 5-6 εβδομάδες.
Αναμφίβολα, πρόκειται για μια σημαντική απουσία για τη Βίρτους στα προσεχή παιχνίδια, καθώς έχει 7.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε 31 αγώνες της Euroleague σε 21:16 λεπτά συμμετοχής.
Ο Λούκα Βιλντόζα στερεί από την ιταλική ομάδα μια σημαντική λύση στην περιφέρεια, καθώς ήταν σημαντική η παρουσία του όλο αυτό το διάστημα με την ποιότητα του.
⚠️ Luca Vildoza si é sottoposto nella mattina odierna ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 settimane.— Virtus Bologna (@VirtusBo) April 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.