Ξαφνικό πρόβλημα με τον Λούκα Βιλντόζα προέκυψε στη Βίρτους Μπολόνια. Ο γκαρντ της Ιταλικής ομάδας υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον δικέφαλο και δεν υπολογίζεται για διάστημα 5-6 εβδομάδων.

Ο Λούκα Βιλντόζα υποβλήθηκε σε διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν θλάση δευτέρου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού. Ο Αργεντινός γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει την ειδική θεραπεία που συνέστησε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται στις 5-6 εβδομάδες.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια σημαντική απουσία για τη Βίρτους στα προσεχή παιχνίδια, καθώς έχει 7.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε 31 αγώνες της Euroleague σε 21:16 λεπτά συμμετοχής.

Ο Λούκα Βιλντόζα στερεί από την ιταλική ομάδα μια σημαντική λύση στην περιφέρεια, καθώς ήταν σημαντική η παρουσία του όλο αυτό το διάστημα με την ποιότητα του.

